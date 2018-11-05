IŞİD Soruşturmasında 24 Gözaltı

Anadolu Ajansı IŞİD’in uluslararası mali bağlantılarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 24 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Şüphelilerin Diyarbakır ve diğer 10 kentte gözaltına alındıkları belirtildi. Şüpheliler Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya’ya para transfer etmekle suçlanıyor.
Anadolu Ajansı haberini Diyarbakır Savcılığı’nın ofisine dayandırdı fakat şüphelilerin hangi ülke vatandaşları oldukları belirtilmedi.
Anadolu Ajansı ayrıca polisin 580 bin dolar ele geçirdiğini de kaydetti.
Türkiye’de geçen yıl düzenlenen bir dizi saldırıdan IŞİD sorumlu tutulmuştu.
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