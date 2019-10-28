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IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir öldürdü iddiası

28.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerin operasyonuyla İdlib'de öldürüldüğünün duyurulmasından bir gün sonra Bağdadi'nin halefleri arasında görülen IŞİD sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü iddia edildi.

IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir öldürdü iddiası

İddiayı ilk ortaya atan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani oldu.

Kobani, Twitter hesabından Pazar gecesi paylaştığı mesajda el Muhacir'in Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat Köyü yakınlarında öldürüldüğünü, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusu tarafından yürütüldüğünü söyledi.

El Muhacir'in öldürüldüğü iddiasına ilişkin ABD'den bir açıklama gelmedi ama ABD medyası, IŞİD sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldırısının hedefi olduğunu yazdı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Kürt yetkili de Muhacir'in öldüğünü söyledi.

Ayn el Baydah'taki AFP muhabiri, hava saldırısında iki aracın vurulduğunu ve araç yanında iki ceset gördüğünü aktardı.

EL MUHACİR KİMDİR?

Ebu Hasan el Muhacir, Bağdadi'den sonra IŞİD'in en tanınan isimlerinden biriydi. El Muhacir, selefi Ebu Muhammed el Adnani 2016 Ağustos ayında öldürüldükten sonra, aynı yılın Kasım ayında örgütün sözcüsü oldu.

Sözcü olduktan sonra el Muhacir, örgüt destekçilerine seslenip tüm dünya genelinde saldırıları artırmaları çağrısında bulunmuştu.

El Muhacir'in, Bağdadi'den sonra örgüt liderliğine getirilmesi bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD el muhacir iddia

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