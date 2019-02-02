IŞİD Suriye’de Kaçmaya Çalışan Sivilleri Engelliyor

Suriye’de IŞİD hakimiyetinde olan bölgeden militanların baskısı ve çatışmalardan güvenli bölgelerdeki kamplara kaçmaya çalışan sivillerle ilgili endişeler giderek artıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye’nin Hajin şehrinde IŞİD’in kontrol ettiği bölgeden kaçmak isteyen binlerce sivilin teröristler tarafından engellendiğini açıkladı.

Yetkililer sadece geçtiğimiz hafta on binden fazla sivilin güvenli bölgelerdeki kamplara zorlu ve riskli bir yolcuktan sonra ulaştıklarını kaydetti.

“Kampta kapasitesinin üç misli sivil var”

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği yetkilileri, geçtiğimiz Aralık ayında Hajin’de çatışmaların artması nedeniyle 23 bin sivilin El Hol kampına sığındığını, kampta kapasitenin üç misli sivilin bulunduğunu belirtti. BM Mülteci Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrej Mahecic, çok daha fazla sivilin de kamp ve güvenli bölgelere ulaşmak için yolda olduğunu söyledi.

Sözcü Mahecic, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan sivillerin yanlarına hiç bir eşya almadan, hedef olmamak için sadece geceleri hareket ederek, zaman zaman da çatışmaların arasında kalarak kamplara ve güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, “ Sivillerin kaçtıkları bölgeler çoğunlukla IŞİD kontrolünde. Kamplara ulaşan siviller IŞİD’in, bölgeden ayrılmamaları için kendilerini engellediklerini söylüyor” dedi.