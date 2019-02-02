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IŞİD Suriye’de Kaçmaya Çalışan Sivilleri Engelliyor

02.02.2019 01:02 | Son Güncelleme

Suriye’de IŞİD hakimiyetinde olan bölgeden militanların baskısı ve çatışmalardan güvenli bölgelerdeki kamplara kaçmaya çalışan sivillerle ilgili endişeler giderek artıyor.

IŞİD Suriye’de Kaçmaya Çalışan Sivilleri Engelliyor

Suriye’de IŞİD hakimiyetinde olan bölgeden militanların baskısı ve çatışmalardan güvenli bölgelerdeki kamplara kaçmaya çalışan sivillerle ilgili endişeler giderek artıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye’nin Hajin şehrinde IŞİD’in kontrol ettiği bölgeden kaçmak isteyen binlerce sivilin teröristler tarafından engellendiğini açıkladı.

Yetkililer sadece geçtiğimiz hafta on binden fazla sivilin güvenli bölgelerdeki kamplara zorlu ve riskli bir yolcuktan sonra ulaştıklarını kaydetti.

“Kampta kapasitesinin üç misli sivil var”

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği yetkilileri, geçtiğimiz Aralık ayında Hajin’de çatışmaların artması nedeniyle 23 bin sivilin El Hol kampına sığındığını, kampta kapasitenin üç misli sivilin bulunduğunu belirtti. BM Mülteci Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrej Mahecic, çok daha fazla sivilin de kamp ve güvenli bölgelere ulaşmak için yolda olduğunu söyledi.

Sözcü Mahecic, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan sivillerin yanlarına hiç bir eşya almadan, hedef olmamak için sadece geceleri hareket ederek, zaman zaman da çatışmaların arasında kalarak kamplara ve güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, “ Sivillerin kaçtıkları bölgeler çoğunlukla IŞİD kontrolünde. Kamplara ulaşan siviller IŞİD’in, bölgeden ayrılmamaları için kendilerini engellediklerini söylüyor” dedi.

Mahecic, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu sivillerin, ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolu altındaki bölgelere aç ve soğuktan etkilenmiş bir halde ulaştıklarını kaydetti. Sözcü, yoğunlaşan çatışmalar yüzünden yaşadıkları yerleri terk eden sivillere yeterince yardım edemediklerini belirterek siviller arasındaki aralarında bebeklerinde bulunduğu çocuk ölümlerinin de endişe verici bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Mahecic, “Sivillere insani yardım ulaştırmamız için taraflara başvuruda bulunduk ve ellerinden geleni yapmalarını istedik” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü: “Savunmasız sivillerin yaşamı tehdit altında”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsü Christian Lindmeier de , Suriye’nin kuzeyinde devam eden çatışmalardan kaçan savunmasız sivillerin güvenli bölgelere ve kamplara ulaşmasının engellendiğini belirtti.

Lindmeier, “Siviller durduruluyor. Günlerce bekletiliyor. Bekletilen sivillere yardım ulaştırmamız engelleniyor. Sivillere 24 saat yardım ulaştıracak ekiplerimiz hazır bekliyor ancak erişimimiz engelleniyor. Savunmasız sivillerin yaşamı tehdit altında’’ diye konuştu.

Dünya Sağlık Teşkilatı yetkilileri El Hol kampına iki mobil klinik kurduklarını, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere gerekli tıbbi hizmeti sağladıklarını kaydetti. Dünya Sağlık Teşkilatı yetkilileri kuzeydoğu Suriye’de artan sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek için 28 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipmanı bölgeye ulaştırdıklarını belirtti.

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