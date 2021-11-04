IŞİD Suriye’de Saldırılarını Arttırıyor

IŞİD’le bağlantılı militanların son günlerde Suriye'nin doğusu ve ortasında saldırılarını arttırdığı bildiriliyor.

Suriye’nin Rojava bölgesinde yayın yapan NPA (Kuzey Basın Ajansı) ülkenin orta bölgesinde yer alan antik Palmira kenti yakınlarında IŞİD militanı olduğundan şüphelenilen kişilerin düzenlediği bir saldırıda en az iki hükümet askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Militanların 4'üncü Tümen'den askerlerin koruduğu bir kontrol noktasını hedef aldığını ve ele geçirdikleri bir askeri aracın arkasına gizlenerek saldırdıkları kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, iki gün önce Suriye'nin doğusundaki iki ayrı IŞİD saldırısında da en az yedi Suriye hükümet askeri ve İran destekli milisler öldürüldü.

IŞİD militanları, bir zamanlar kontrol ettikleri toprakların neredeyse tamamını kaybetmelerine rağmen, Suriye ve Irak'ta rakiplerine karşı büyük saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Grup özellikle, ülkenin orta bölgesinde hükümet güçleri, İran ve Rusya destekli milislerce kontrol edilen Suriye Çölü’nde aktif.

Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve yönetiminin iki ana destekçisi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin direktörü Rami Abdülrahman Suriye Çölü’nün çok ilginç bir alan haline geldiğini söyledi.

Abdülrahman, VOA Kürtçe’ye yaptığı açıklamada, "Çöl, rejimin elindeki bölgeleri Suriye'nin kuzey ve batı bölgelerinde Türk destekli gruplar tarafından kontrol edilen yerlere bağlıyor. Böylelikle IŞİD militanları iki bölge arasında dolaşabiliyor ve Rus hava saldırılarından kaçmayı başarıyor" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, bölgede artan IŞİD faaliyetlerine yanıt olarak, hafta başında Rus uçakları militanlara ait olduğuna inanılan sığınaklara en az 15 hava saldırısı düzenledi.

Ömer Ebu Leyla, Suriye'nin doğusundaki gelişmelere odaklanan bir gazetecilik ve araştırma grubu olan Deyrizor 24'ün başında. Ebu Leyla, IŞİD saldırılarının şu sıralar artmasının iki nedene bağlı olduğunu söyledi.

VOA'e konuşan Ebu Leyla, "İlki, sadece savaşçılarının moralini yükseltme ve destekçilerine grubun herhangi bir muhalif güce karşı ölümcül operasyonlar yürütebileceğini gösterme girişimi" dedi.

Ebu Leyla, IŞİD’in diğer nedeninin, "Irak sınırından Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü’ne ve Suriye'nin diğer bölgelerine kadar uzanan askeri tedarik hattı üzerindeki İran güçlerinin neredeyse mutlak hakimiyetini sona erdirmeye çalışmak" olduğunu kaydetti.

IŞİD'in Suriye'nin doğusunda, özellikle Deyrizor vilayetinde ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolu altındaki bazı bölgelerde aktif hücreleri de bulunuyor.

ABD koalisyon güçleri hafta başındaki açıklamasında, Ekim ayında SDG’nin 21 IŞİD karşıtı operasyon düzenlediğini bildirdi. Koalisyon güçlerinin desteklediği operasyonlar, 51 IŞİD zanlısının tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Koalisyon Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu operasyonlar, ortaklar olarak, IŞİD’in Kuzeydoğu Suriye'de nüfuz sahibi olabilecek herhangi bir varlığını reddetme konusundaki karşılıklı kararlılığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

