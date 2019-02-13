‘IŞİD Suriye’deki Son Kalesini Korumak İçin Duman ve İntihar Saldırılarına Başvuruyor’

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, düşman güçleri içinde çok sayıda yabancı savaşçı olduğunu, bu savaşçıların gidecek hiçbir yeri olmadığını söyledi. Bölgeyi bu ay içinde IŞİD’den temizlemeyi umduklarını dile getiren Albay Ryan, hava muhalefetinin de ilerlemeyi yavaşlattığını kaydetti.

Kürt askeri yetkililer, Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamada Bağuz’da yaklaşık bin IŞİD militanı olduğunu söyledi.

Suriyeli muhabir Halil’e göre dün IŞİD’in düzenlediği intihar saldırısında SDG mensubu en az 14 savaşçı öldü.

Çatışmaları yerinde izleyen Suriyeli muhabir Mushin Halil, daha önceki çatışmalarda IŞİD militanlarının zaman kaybetmeden geri çekildiğini ancak Bağuz muharebesinin örgüt açısından ölüm kalım meselesi haline geldiğini kaydediyor.

IŞİD militanlarının, Amerika destekli güçlerin Suriye’nin doğusunda örgütün elinde tuttuğu son mevzi olan Bağuz’a ilerlemesini durdurmak için intihar saldırıları düzenlediği ve yaktıkları tekerleklerin çıkardığı dumanla görüşü engellemeye çalıştığı belirtildi.

Irak sınırındaki Bağuz, Suriye’deki IŞİD militanlarının elinde kalan son kale konumunda bulunuyor.

SDG komutanları

Bağuz’u IŞİD militanlarından geri almak için haftasonunda başlatılan operasyon, Amerika liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarından da destek alıyor.

SDG komutanlarından Şervan Ahmo, ön saflarda mücadele eden birliklerinin ağır silah ve havan topu kullanmak için talimat aldıklarını söyledi.

Diğer bir komutan Adnan Afrin de IŞİD’in şu anda sadece 5 kilometrekarelik alanı elinde tuttuğunu bildirdi. Afrin, Kürt haber ajansı Hawar’a yaptığı açıklamada, kasabadaki tüm sivillerin bölgeyi terk ettiğini, geri kalanların IŞİD teröristleri ve aileleri olduğunu söyledi.

Askeri yetkililer, koalisyon güçlerinin gece karanlığında düzenlediği hava operasyonlarının çok daha etkili olduğunu kaydediyor. Bağuz muharebesi başladığından bu yana kasaba içindeki IŞİD hedefleri en az üç hava saldırısıyla vuruldu.

