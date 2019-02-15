'IŞİD Suriye'nin Doğusunda Altın Saklıyor Olabilir' 

Abdurrahman, ”Bu altınlar Musul Merkez Bankası'ndan çalınmıştı. Bunlar Irak ve Suriye'ye ait tarihi eserlerin satışından elde edilen paralar. Palmira gibi tarihi kalıntılardan çalınan parçalar Türkiye üzerinden kaçakçılara satıldı” diyor.

Ancak altın külçelerinin Bağuz'da, Suriye-Irak sınırındaki tünellerde ya da Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin ele geçirdiği bölgelerde olup olmadığı bilinmiyor.

Abdurrahman, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin doğrulattığı raporlara göre altınların ve milyonlarca dolar nakit paranın Deyr Ez Zor vilayetinde depolandığını söyledi.

Rami Abdurrahman, IŞİD'in bu altını 2017 yılı sonundan bu yana, özellikle Suriye'nin doğusunda kontrol ettiği bölgelerde elinde bulundurduğunu kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'in başkanı Rami Abdurrahman, VOA’e yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'in elinde 40 ton altın külçesi olduğunu doğrulattıklarını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, giderek daha fazla baskıya maruz kalan IŞİD'in Suriye'nin başka bölgelerinden ve komşu Irak'tan kaçırdığı büyük miktarda altını Suriye'nin Deyr Ez Zor vilayetinde elinde tuttuğu son mevzide saklıyor olabileceğini bildiriyor.

Koalisyon güçleri IŞİD'in mali kaynaklarını kesmek için örgütün elindeki toprakları ve petrol yataklarını hedef aldı; parasını sakladığı depoların bulunduğu noktalara hava saldırıları düzenledi. Amerikalı askeri yetkililer 2016 yılı başında IŞİD'in Musul'da nakit para dağıtım merkezlerinden birine düzenlediği hava saldırısında milyonlarca dolar nakit paranın tahrip edildiğini bildirmişti.

Suriye'deki Rakka Sessizce Katlediliyor adlı grup, 2015 yılı Haziran ayında, IŞİD'in ”İslam dinarı” adını verdiği kendi altın parasını bile bastığını bildirmişti. Grup, üzerinde IŞİD'e ait yazıların olduğu altın paraların fotoğraflarını yayınlamıştı.

İnternet yayın organı International Business Times'a göre IŞİD 2014'te Musul Merkez Bankası'ndan yaklaşık 450 milyon dolar ve yüklü miktarda altın külçesi çaldı.

Paris'teki Mali Eylem Görev Gücü'ne göre IŞİD, bankaların, petrol ve doğalgaz yataklarının kontrolundan, vergilerden, gasptan ve antika eserlerin satışlarından milyonlarca dolar gelir elde etti.

''IŞİD Ortadoğu'da yatırım yaparak para aklıyor''

Iraklı ve Kürk yetkililerse örgütün, izini sürmesi çok daha zor olan farklı gelir kaynaklarına yöneldiğini kaydediyor. Geçen Aralık ayında Washington Post gazetesine yaptıkları açıklamada IŞİD liderlerinin, milyonlarca doları son bir yıl içinde Ortadoğu'daki bazı şirketlere yatırım yaparak akladığını açıklayan yetkililer, Irak çöllerinde gömülü büyük miktarda altın ve döviz olduğunu da kaydediyor.

Hükümetlere ve çok uluslu kuruluşlara stratejik güvenlik ve istihbarat hizmeti sağlayan Soufan Group'tan terör finansmanı uzmanı Colin Clarke’a göre de IŞİD altın ve nakit parayı, fiziksel varlığı sona erdikten sonra Ortadoğu'daki eylemlerini finanse edebilmek amacıyla saklıyor olabilir.

Clarke, ”Örgütün toprak varlığı sona erdikten sonra geriye kalan terörist hücrelerinin, merkezi kapasiteyi yeniden inşa etmek ve bünyesine yeni militanlar katmak için savaş hazinesindeki kaynakları kullanması mümkün” diyor.

Clarke'a göre IŞİD militanları, ileride kullanmak üzere silah depolamaya çoktan başladı bile. Colin Clarke, IŞİD'in geriye kalan kaynaklarının uzun süre yeterli olacağını, çünkü artık bir devletin varlığını sürdürmesi için harcama yapması gerekmediğini söylüyor. Uzman, ”IŞİD'in gelir kaynakları azalmış olabilir, ama artık işletme maliyetleri de azaldı” şeklinde konuşuyor.

