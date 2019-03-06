IŞİD Tehdit Olmayı Sürdürüyor

Başkan Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de neredeyse kökünün kurutulduğunu söylüyor. Ancak uzmanlar, mücadelenin sona ermekten henüz çok uzak olduğu görüşünde.
Terör örgütüne katılmak için Suriye ya da Irak'a giden bazı Batılı ülke vatandaşları, şimdi ülkelerine dönmek istiyor. Öte yandan bölgede yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor.
Biri Amerikalı, diğeri İngiliz vatandaşı iki kadının içinde bulunduğu durum, dikkatleri bir kez daha IŞİD'in tehlikeli cazibesine çevirdi.
Hoda Muthana, IŞİD'e katılmak için 2014'te Suriye'ye gitmiş.
Bir IŞİD militanıyla evlenen Muthana, Amerikalılar'ın öldürülmesi çağrılarına katılmış. 24 yaşındaki bir çocuk annesi şimdiyse Amerika'ya geri dönmek istiyor.
Dışişleri Bakanlığı, geçerli Amerikan pasaportu ve doğum belgesi olmasına rağmen babası, doğduğunda diplomat olduğu için Muthana'nın vatandaşlığının geçersiz olduğunu iddia ediyor.
IŞİD'e katılmak için 2015'te İngiltere'den kaçan 19 yaşındaki Şamina Begüm de memleketine geri dönmek istiyor. İngiliz Hükümeti, Begüm'ü vatandaşlıktan çıkardı.
Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon, Hoda Muthana ve diğerlerinin durumunun hukuki açıdan dikkatle değerlendirilmesi gerektiği görüşünde.
Michael O'Hanlon, ”Okuduklarımdan anladığım kadarıyla Muthana masum ve aptalca bir hata yapmış, elini bizzat kana bulamamış da olabilir. Hukuki sistemin yapısı içinde Muthana'nın adil bir şekilde yargılanmasını ve işlediği kanıtlandığı suçlara uygun cezayı almasını sağlamalıyız” derken, Amerika'nın Sesi'nden Jeff Seldin ise IŞİD'in savunmasız kadınları hedef almak için belirli bir taktik kullandığını şu sözlerle ifade ediyor:
”IŞİD sadece Amerika'da değil, başka ülkelerde de kadınların peşine düştü. Kimi ülkelerde yüksek öğrenim gören, örneğin doktor olmak isteyen ve 25 yaşına geldiğinde eğitimlerini tamamlayıp doktor olan kadınların evlenme yaşının geçtiği düşünülüyor. Bazı aileler kızlarının evlenmek için çok geç kaldığını ve artık bu kızlar için bir gelecek olmadığını söylüyor.”
Suriye'de iç savaş ve IŞİD militanlarının faaliyetleri nedeniyle milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk edip özellikle Suriye-Ürdün sınırındaki kamplara yerleşti. Peki Amerika ve diğer ülkeler ne yapabilir?
O'Hanlon, ”Suriye'deki savaşı geriye sarmanın bir yolunu bulmalıyız. Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda kalması gerektiğini düşünmemin nedenlerinden biri, bu. Bölgeye istikrar kazandırmak ve Beşar Esat'ın bir süre daha iktidarda kaldığı savaş sonrası dönemde nasıl bir mekanizma kurulacağını belirlemek gerekiyor. En azından ülkelerini terk edenlerin Suriye'nin bazı bölgelere yeniden yerleştirilmesi için kısıtlı da olsa süreç başlatılabilir” diyor.
Başkan Trump, Nisan ayı sonuna kadar Suriye'deki 2 bin Amerikan askerinin geri çekilmesi için talimat verdi. Ancak Beyaz Saray kısa süre önce 200 Amerikan askerinin bir süre daha bölgede barış görevlisi olarak kalacağını açıkladı.
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