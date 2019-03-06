IŞİD Tehdit Olmayı Sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı, geçerli Amerikan pasaportu ve doğum belgesi olmasına rağmen babası, doğduğunda diplomat olduğu için Muthana'nın vatandaşlığının geçersiz olduğunu iddia ediyor.

Biri Amerikalı, diğeri İngiliz vatandaşı iki kadının içinde bulunduğu durum, dikkatleri bir kez daha IŞİD'in tehlikeli cazibesine çevirdi.

Terör örgütüne katılmak için Suriye ya da Irak'a giden bazı Batılı ülke vatandaşları, şimdi ülkelerine dönmek istiyor. Öte yandan bölgede yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor.

Başkan Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de neredeyse kökünün kurutulduğunu söylüyor. Ancak uzmanlar, mücadelenin sona ermekten henüz çok uzak olduğu görüşünde.

Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon, Hoda Muthana ve diğerlerinin durumunun hukuki açıdan dikkatle değerlendirilmesi gerektiği görüşünde.

Michael O'Hanlon, ”Okuduklarımdan anladığım kadarıyla Muthana masum ve aptalca bir hata yapmış, elini bizzat kana bulamamış da olabilir. Hukuki sistemin yapısı içinde Muthana'nın adil bir şekilde yargılanmasını ve işlediği kanıtlandığı suçlara uygun cezayı almasını sağlamalıyız” derken, Amerika'nın Sesi'nden Jeff Seldin ise IŞİD'in savunmasız kadınları hedef almak için belirli bir taktik kullandığını şu sözlerle ifade ediyor:

”IŞİD sadece Amerika'da değil, başka ülkelerde de kadınların peşine düştü. Kimi ülkelerde yüksek öğrenim gören, örneğin doktor olmak isteyen ve 25 yaşına geldiğinde eğitimlerini tamamlayıp doktor olan kadınların evlenme yaşının geçtiği düşünülüyor. Bazı aileler kızlarının evlenmek için çok geç kaldığını ve artık bu kızlar için bir gelecek olmadığını söylüyor.”

Suriye'de iç savaş ve IŞİD militanlarının faaliyetleri nedeniyle milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk edip özellikle Suriye-Ürdün sınırındaki kamplara yerleşti. Peki Amerika ve diğer ülkeler ne yapabilir?