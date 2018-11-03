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IŞİD Teröristlerinin Meksika Sınırına Doğru Geldiğine Dair İşaret Yok

03.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkelerinden Amerika'ya doğru yollarına devam eden göçmen grupların içerisinde IŞİD üyeleri ya da benzeri terör gruplarından sızmalarına olduğuna dair işaret yok

IŞİD Teröristlerinin Meksika Sınırına Doğru Geldiğine Dair İşaret Yok

IŞİD’le bağlantılı Ortadoğulu teröristlerin Meksika sınırından Amerika’ya sızacağına dair endişelere abartılı görünüyor.

Amerikalı terörle mücadele yetkilileri Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamada, Meksika sınırından kaçak geçişler konusunda endişeli olmalarına karşın, IŞİD üyelerinin kuzeyden gelen göçmen gruplarının arasına karıştığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını söylüyorlar.

Üst düzey bir terörle mücadele yetkilisi Amerika’nın Sesi’ne, “IŞİD’e ya da diğer sünni gruplara ait teröristlerin güneydeki Amerika sınırından sızmaya çalıştıklarına dair bir kanıt göremiyoruz” dedi.

Aynı yetkili herhangi bir Şii terör grubuna da atıfta bulunmadı ki; Amerikalı yetkililer uzunca bir süredir İran destekli Hizbullah militanlarının, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde, uyuşturucu ve kaçak silah ticaretine bulaştıklarını söylüyorlar.

Bir hafta önceyse Başkan Trump bir soru üzerine Ortadoğu’dan gelen teröristlerin de göçmen grupların arasına karıştıklarını söylemişti.

Trump muhabirlere, “MS-13 çetesi üyelerini, Ortadoğuluları ne ararsanız bulursunuz bu grupların içerisinde” demişti.

Trump, “Üzücü bir biçimde, Meksika polisi ve askerleri, Amerika’nın güney sınırına doğru gelen göçmen konvoyunu durduramamamış görünüyorlar. Bu grupta suçlular ve nereden oldukları belli olmayan Ortadoğulular var. Sınır Devriyeleri ve orduyu uyardım çünkü bu bir ulusal güvenlik meselesi. Yasaları değiştirmek zorundayız” diy bir Twitter mesajı yayınladı.

Birgün sonraysa Trump, buna dair bir kanıt olmadığını kabul etti ve “Buna ait bir kanıt yok ama olması da mümkün. Sanırım bu insanların o grupların içerisinde olma şansı çok yüksek” ifadesini kullandı.

Amerika İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ülkeye girmeye çalışan günde ortalama 10 teröristi durdurduklarını ve tutukladıklarını açıkladılar ancak bu kişilerin Meksika sınırından giriş yapıp yapmadıklarına dair bir detay paylaşmadılar.

Son günlerde Başkan Trump ve diğer önde gelen hükümet yetkilileri göçmen grupların ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair söylemlerde bulunuyorlar.

Perşembe günü yaptığı açıklamada da Trump, “Bu bir nevi işgal. Sınırlarımızı korumaktan başka şansımız yok” dedi.

Cuma günü de İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, göçmen grupların içerisindeki bazı kişilerin şiddet eylemi olan kişiler olduğunu söyledi. Nielsen, “Bu arada molotof kokteyleri ve ateşli silahlardan bahsediyoruz ki benim görevim, memurlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Ayrıca diğer ülkelerden mevkidaşlarımla görüştüğümde bana kayıp çocuklar konusundaki kaygılarını aktardılar çünkü bu gruptakilerden bazıları aynı zamanda çocuk kaçırmış olan kişiler” dedi.

Nielsen açıklamaları, İç Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı veriler üzerinden bir korku havası oluşturmaya yönelik görünüyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, Amerika’ya doğru gelen göçmen grupların içerisinde en az 270 kişinin, çete üyeliği, saldırı ve cinsel suçlardan adli kayıtları bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada aynı zamanda Meksika ve Guetamalalı yetkililerin bazı açıklamalarına da atıfta bulunuldu. Meksikalı ve Guetamalalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda söz konusu grupların içerisinde kimliği belirsiz bazı kişilerin kadınları ve çocukları kendilerine kalkan olması için zorladıklarını iddia etmişlerdi.

Nielsen, hali hazırda 15 bin civarında insanın Amerika’nın güney sınırına doğru ilerlediğinin düşünüldüğünü söyledi. Ancak çoğu tahminler rakamın aslen 3500 civarında olduğunu ve konvoy ilerledikçe sayının azaldığını belirtiyor. Göçmen gruplarının Amerika-Meksika sınırına ulaşmasının haftalar alması bekleniyor.

Sınıra asker yığılması neticesinde sınırda olası bir çatışma ihtimalinin sorulması üzerine İç Güvenlik Bakanı, askerlerin ve sınır devriyelerinin kendilerini koruyacaklarını söyledi.

Nielsen, “Geçen yıl sınır bölgesinde güçlerimize 800 saldırı olayı yaşandı. Bizim bu gibi durumlardaki uygulamalarımız son derece şefaf ve internetten bunları yayınlıyoruz” dedi.

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