IŞİD - Türkiye'nin sınır dışı ettiği cihatçılara ne olacak?

Türkiye bu ay "Yabancı Terörist Savaşçıları", vatandaşlıktan çıkarılmış bile olsalar "ülkelerine" geri göndereceğinin işaretini verdi.

Türkiye'nin daha önce bu kapsamda Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) mensubu olduğu düşünülen kişileri de sınır dışı ettiği biliniyor.

Fakat Türkiye aralarında Almanya, Danımarka, Fransa ve İrlanda vatandaşları da olmak üzere "Yabancı Terörist Savaşçı" olarak tanımladığı 20'den fazla Avrupa ülkesi vatandaşını sınır dışı etme sürecini başlattığını açıkladı.

Almanya, Danimarka ve İngiltere şimdiye kadar cihatçı örgütle ilişkisi olduğundan kuşkulanılar kişilerin ülkeye dönüşünü engellemek için onları vatandaşlıktan çıkarma yoluna gitmişti.

Türkiye, çoğu IŞİD'le bağlantılı olduğu öne sürülen ve Suriye uyruklu olmayan bazı kişileri, vatandaşı oldukları ülkeler istemese de sınır dışı etmeye başladı.

Bazı Avrupa ülkeleri IŞİD'e katılan vatandaşlarını geri alma konusunda, hem kamuoyunun göstereceği tepkiler hem de bu kişilerle ilgili hukuki süreçlerin güçlüğü nedeniyle isteksizler.

Türkiye'nin sınır dışı etmeye başladığı zanlıların Türkiye'de mi yoksa Suriye topraklarında mı gözaltına alındığı konusu açık değil.

Suriye'de IŞİD zanlılarının ve ailelerinin tutulduğu kamplar söz konusu olduğunda bazı hükümetler, yetkililerinin oralara gitmesinin güvenlik açısından fazla riskli olduğunu söyleyerek geri durdular.

Yabancı uyruklu kişilerin bu hakkı kullanması için bazen kimlik ve uyruklarının belirlenmesi bakımından Uluslararası Kızılhaç Örgütü de aracı olabiliyor.

Yabancı uyruklu kişiler vatandaşı oldukları ülkenin konsolosluğundan destek alma hakkına sahip ve bu normal koşullarda konsolosluk görevlilerinin bu kişilerle yüzyüze görüşmesi yoluyla sağlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya yeni bir yöntem buldu. Vatandaşlıktan atıyorlar. Yakalandıkları yerde yargılanmaları gerektiğini söylüyorlar" diyerek bunun uluslararası hukukta yeri olmadığını ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Fakat Birleşmiş Milletler (BM), ülkelerin vatandaşlarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği konusunda gayet net.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Yabancı uyruklu aile üyeleri, haklarında uluslararası hukuk çerçevesinde dava açılmadığı sürece ülkelerine iade edilmelidirler" diye konuştu.

Bachelet, vatandaşları başka bir ülkede ağır suçlardan zanlı ise ya da herhangi bir sebeple gözaltındaysa, sorumluluk almanın devletlere düştüğünü de ekledi.

Uluslararası hukuk, devletlerin, "vatansız" kalacaklarsa, uyruklarını vatandaşlıktan çıkarmasını yasaklıyor.

Türkiye'den sınır dışı edilenlerin durumu

Almanya, Danimarka ve ABD vatandaşı üç cihatçı 12 Kasım günü sınır dışı edildi.

Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan almadığı için arada kalan IŞİD zanlısının geri alındığı ve işlemleri tamamlanarak doğrudan ABD'ye gönderileceği açıklandı.

Bu kişinin ABD yerine Yunanistan'a gitmeyi tercih ettiği için Yunanistan sınırına bırakıldığı açıklanmıştı.

Danimarka'ya sınır dışı edilen Danimarka vatandaşının Kopenhag'a varır varmaz gözaltına alındığı bildiriliyor.