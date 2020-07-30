IŞİD: Uluslararası Af Örgütü'ne göre örgütün yıllar önce esir aldığı Ezidi çocuklar travmayı atlatamadı

2014'te Irak'ta Ezidilerin yaşadığı bölgeye giren IŞİD, çok sayıda Ezidiyi katletti, kadın ve çocukları da esir aldı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre aylarca IŞİD'lilerin esiri olarak işkenceler gören çocuklar, travma sonrası strest bozukluğunu sert şekilde yaşamaya devam ediyor. Çoğu hâlâ fiziksel sağlık sorunlarıyla da uğraşıyor.

2014'te IŞİD, Irak'ın kuzeyinde Ezidilerin yaşadığı bölgeye girdiğinde, binlerce kadını ve kız çocuğunu esir almış, çok sayıda erkek çocuğunu da katletmişti.

Ellerinden kurtulan yaklaşık 2 bin çocuk ise şu kamplarda kalıyor ve ihtiyaç duydukları bakımı alamıyorlar.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre hem kız hem erkek çok sayıda çocuk terk edilmiş durumda ve ciddi şekilde ihtiyaç duydukları uzun süreli bakımı alamıyor.

Ağustos 2014'te IŞİD'in ilerlemesi sonrası Sincar Dağı'na kaçan Ezidiler, burada IŞİD'lilerden kaçamamış; yaklaşık 7 bin kadın ve kız çocuğu kaçırılarak esir alınmıştı. Bu kadınların ve kız çocukların tamamına yakını tecavüze uğradı ve işkence gördü.

Esir alınan erkek çocukları da savaş meydanına götürüldü ve bazıları, kolları ve bacaklarını kaybetti. İşkence gören kız çocuklarının bazılarının vücutlarında geri dönüşü olmayan hasarlar oluştu.