IŞİD üyeleri soykırımla da yargılansın talebi

O sayede zaman aşımı olmayacağı gibi ağır cezalar verilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekiliyor.Avrupa Birliği Yargısal İşbirliği Ajansı’nın (Eurojust) hazırladığı bir rapora göre, IŞİD ve El Nusra Cephesi mensuplarının, sadece terör örgütü üyeliğinden değil, savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım ile de yargılanması gerekiyor. Bu suçlarla da yargılanmaları halinde terör örgütü üyeliğinde söz konusu olan zaman aşımının ortadan kalkacağı ve daha ağır cezalara çarptırılmalarının mümkün hale geleceği bildiriliyor. Mağdurlar açısından da adaletin tecelli edeceğine dikkat çekiliyor.

Avrupa Birliği’nin savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalmamasına atfettiği gün olan 23 Mayıs vesilesiyle açıklanan rapor, halihazırda aralarında Almanya’nın da bulunduğu beş Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede açılan 20’den fazla davada sorumluların daha ağır cezalar ile yargılanmasının mümkün hale geldiğine dikkat çekiyor.

Terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyorlardı

Şimdiye kadar eski IŞİD üyeleri, memleketlerine döndüğünde genelde terör bağlantılı suçlarla yargılanıyordu. Üçüncü ülkelerde işledikleri soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu gibi suçlardan dolayı yargı önüne çıkarılmıyordu. Terör suçlarının zaman aşımına uğraması söz konusu olduğundan, Eurojust konuyla ilgili bugün açıkladığı raporunda soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarında zaman aşımının olmayacağına dikkat çekiyor.