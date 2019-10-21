IŞİD üyesi Alman kadının davası başlıyor

Dört yıl önce çocuklarını da yanına alarak IŞİD'e katılmak üzere Almanya'dan ayrılan ve daha sonra ülkesine dönen Alman vatandaşı bir kadının, gelecek günlerde Düsseldorf'ta hakim önüne çıkarılacağı bildirildi.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Düsseldorf Federal Başsavcılığı söz konusu kadın hakkında soruşturma başlattı. Zanlı kadına yöneltilen suçlamalar arasında, çocuklarını Suriye'de hayati tehlike altına sokmak da bulunuyor. Kadının bir oğlunun 2018 yılında Suriye'deki bir füze saldırısında hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Nisan ayı başında Stuttgart havalimanında gözaltına alınan 32 yaşındaki kadın, Düsseldorf Başsavcılığı'nın emriyle gözaltına alınmıştı. Mayıs sonunda ise kadın hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Suriye'den Almanya'ya döndü

Hazırlanan iddianameye göre kadın, 2015 sonbaharında eşi karşı çıkmasına rağmen çocuklarıyla birlikte terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere Almanya'dan ayrıldı. Başsavcılık, çocukların, bombalanan ve silah ateşine maruz kalan konutlarda yaşamak ve bir kez halka açık infaz izlemek zorunda bırakıldığını belirtti.