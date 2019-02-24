IŞİD Üyesi Alman Vatandaşları Almanya’ya Dönebilecek mi?

"Suriye ve Irak’ta IŞİD saflarında savaşan, ancak daha sonra yakalanan Alman vatandaşları ne olacak?" sorusu Berlin’in gündemini belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın, Suriye'de yakaladıkları IŞİD'lileri Avrupa'nın alıp, yargılaması çağrısı sonrasında başlayan tartışmalar, Alman hükümetini zor durumda bırakırken, konu Alman kamuoyunu yoğun şekilde meşgul ediyor. Hafta sonunda çıkan gazetelerdeki yorumlarda, Alman yasalarına ve uluslararası hukuka göre Almanya’nın vatandaşlarını geri almak zorunda olduğuna vurgu yapılırken, Almanya’nın da ülkedeki suça karışan veya şüpheli radikal İslamcıları hapis kararı olsun ya da olmasın hemen kendi ülkelerine sınır dışı ettiği hatırlatılıyor.

Bu arada IŞİD saflarına katılan ve yakalananlarla ilgili basında çıkan değişik sayılardan sonra bir açıklama yapan Federal İçişleri Bakanlığı, kendi verilerine göre Almanya’dan IŞİD’e 1050 kişinin katıldığını, 200’ünün hayatını kaybettiğini, üçte birisinin ise geri döndüğünü açıkladı. 60 civarında kişi Suriye’de YPG ve başka Kürt gruplar tarafından hapishanelerde tutuklu durumda. Bunlardan 40’ı Alman vatandaşı ve bazıları ise çifte vatandaş. Alman vatandaşı olmayan 20 kişiden bazıları ise Alman vatandaşı olanların çocukları. Almanya’da IŞİD saflarına katıldığı için arama kararı çıkarılanların sayısı ise sadece 18. Bu sayı geri kalanların haklarında Almanya’da soruşturma olmadığı için Almanya’ya dönebilecekleri anlamına geliyor. Söz konusu Alman vatandaşlarının vatandaşlıkları Alman yasalarına göre iptal edilemiyor. Sadece çifte vatandaşlarda, vatandaşlığa geçerken yalan bilgi verdikleri ispatlananlarınkiler iptal edilebiliyor.