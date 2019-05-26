IŞİD Üyesi Olmakla Suçlanan 3 Fransız Vatandaşına Ölüm Cezası

Bir Irak mahkemesi 3 Fransız vatandaşını IŞİD’e katılmaktan suçlu buldu ve ölüm cezasına çarptırdı.
Kevin Gonot, Leonard Lopez ve Salim Machou adlı Fransız vatandaşlarının cezaya itiraz etmeleri için 30 günleri bulunuyor.
Amerika’nın desteklediği güçler Suriye’de 12 Fransız vatandaşını yakalamıştı. Fransızlar Şubat ayında yargılanmaları için Irak’a nakledilmişti.
Söz konusu 3 kişi IŞİD şüphelisi idama mahkum edilen ilk Fransız vatandaşları oldular.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyla ilgili Şubat ayında bunun Irak’ın içişleri olduğunu belirtmişti.
İnsan hakları örgütleri IŞİD militanlarının Irak’taki yargılanmalarını şiddetli biçimde eleştiriyor.
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