HABER

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Konya'da, kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü IŞİD üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21) tutuklandı. El Halil'in sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

1 yıldır Türkiye'de, 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı Hasen El Halil, terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı.

Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla paylaşılan notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hasen El Halil'i yakalayıp gözaltına aldı.

PARA KARŞILIĞINDA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Suriye'nin İdlib kenti nüfusuna kayıtlı El Halil'in polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Hasen El Halil, sorgusunun ardından bugün 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hasen El Halil, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

(DHA)

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
İtfaiye Haftası Başkent’te kutlanacakİtfaiye Haftası Başkent’te kutlanacak
Kirazlı köylüleri madene sahip çıktıKirazlı köylüleri madene sahip çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya IŞİD DEAŞ DAEŞ tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

MHP'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi!

MHP'den Meral Akşener'e sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.