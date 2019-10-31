IŞİD Yeni Liderini Belirledi

Swansea Üniversitesi’nden araştırmacı Ayman El-Tamimi, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Ebu İbrahim El-Haşemi El-Kureyşi isminin örgütle ilişkili bilinen bir isim olmadığını, ancak bu kişinin aslında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Bağdadi’nin yerine geçebilecek isim olarak belirttiği Hajj Abdullah’la aynı kişi olabileceği görüşünü dile getirdi.

Bağdadi, Cumartesi gecesi Suriye’nin kuzey batısında Amerikan askerleri tarafından düzenlenen bir baskında öldürülmüş, IŞİD liderinin öldürüldüğü haberini Başkan Donald Trump açıklamıştı. Trump, Bağdadi’nin harekat sırasında çıkışı olmayan bir tünelde yanındaki üç küçük çocuğuyla birlikte üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak öldüğünü söylemişti.

Örgüt ayrıca IŞİD sözcüsü Ebu El Hasan Mücahir’in de öldüğünü doğruladı.

Terör örgütü IŞİD, lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin öldüğünü kendisine ait haber ajansı Amaq üzerinden yayınladığı bir ses kaydıyla doğruladı. IŞİD yeni liderinin Ebu İbrahim El-Haşemi El-Kureyşi olduğunu açıkladı.

Bağdadi 2010 yılından bu yana IŞİD'e liderlik ediyordu. Bağdadi'nin uzun süredir Irak-Suriye sınırında bir bölgede olduğu düşünülüyordu.

IŞİD en güçlü olduğu dönemde Suriye’nin kuzeyinden Dicle ve Fırat boyunca uzanan kasaba ve köylere buradan Irak’ın başkenti Bağdat’ın yakınlarına kadar uzanan bir alanda kontrolü ele geçirmişti.

BM, binlerce sivili öldüren örgütün Iraklı Ezidi azınlığa yönelik eylemlerini “soykırım” olarak tnaımlamıştı.

Örgüt ABD, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin vatandaşlarının başlarını kesmesiyle dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

IŞİD, Paris, Nice, Orlando, Manchester, Londra, Berlin, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır’da eylemler düzenlemişti.

Ancak 2017’de Irak’ın Musul ve Suriye’nin Rakka kentlerinde iktidarını kaybeden örgüt kısa süre önce topraklarının geri kalanını da kaybetmiş ve Bağdadi'nin nerede olduğuna dair çeşitli iddialar güneme gelmişti.

ABD liderliğindeki koalisyonun üç yıldır sürdürdüğü operasyonda örgütün bazı üst düzey isimleri hayatını kaybetmiş, Bağdadi’nin yaşayıp-yaşamadığına dair de çelişkili bilgiler dolaşmaya başlamıştı. Ancak örgüt Nisan ayında Bağdadi’nin bir videosunu yayınlamıştı.

Topraklarının önemli kısmını kaybetmesine rağmen IŞİD’in dünya genelinde hala uyuyan hücreleri olduğu ve bazı savaşçılarının halen Suriye’nin çöl bölgelerinde ve Irak’ın bazı kentlerinde gizlendiği sanılıyor.

