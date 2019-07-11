‘IŞİD Yeniden Faaliyete Geçebilir’

Terör örgütü IŞİD, yenilgiyi kabul ederek sadece yerelde, Irak’ta faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak Avrupalı yetkililer ve uzmanlar, bir dönem tek taraflı “halifelik” ilan eden grubun Batı’ya yönelik saldırı planlarının devam ettiği yönünde uyarıda bulunuyor.

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Perşembe günü İngiliz Sky News kanalına açıklamalarda bulunarak IŞİD’in ve rakipleri El-Kaide cihatçılarının Batı için tehdit unsuru olmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Wallace, mevcut tehdidin dünyadaki tüm ülkelere yönelik olabileceğini ve daha farklı bir tarzda şekillendiği yorumunda bulundu. Wallace’a göre, grup şu an daha çok “yalnız bireyleri” eylemlerine dahil etme çabasında olduğundan, bu durum güvenlik birimleri için “tahmin etmesi oldukça güç” bir hal alıyor.

IŞİD’in başında şu an 12 üyeli El-Lajna El-Mufawada isimli bir yönetim kurulu bulunuyor. Kurulun iki üyesi Türk asıllı Fransız vatandaşı Şükrü Tuncer ile Suudi Abu Amar El-Suudi, örgütün yurtdışındaki faaliyetlerini idare etmekten sorumlu.