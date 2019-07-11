‘IŞİD Yeniden Faaliyete Geçebilir’

Terör örgütü IŞİD, yenilgiyi kabul ederek sadece yerelde, Irak’ta faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak Avrupalı yetkililer ve uzmanlar, bir dönem tek taraflı “halifelik” ilan eden grubun Batı’ya yönelik saldırı planlarının devam ettiği yönünde uyarıda bulunuyor.
İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Perşembe günü İngiliz Sky News kanalına açıklamalarda bulunarak IŞİD’in ve rakipleri El-Kaide cihatçılarının Batı için tehdit unsuru olmaya devam ettiğine vurgu yaptı.
Wallace, mevcut tehdidin dünyadaki tüm ülkelere yönelik olabileceğini ve daha farklı bir tarzda şekillendiği yorumunda bulundu. Wallace’a göre, grup şu an daha çok “yalnız bireyleri” eylemlerine dahil etme çabasında olduğundan, bu durum güvenlik birimleri için “tahmin etmesi oldukça güç” bir hal alıyor.
IŞİD’in başında şu an 12 üyeli El-Lajna El-Mufawada isimli bir yönetim kurulu bulunuyor. Kurulun iki üyesi Türk asıllı Fransız vatandaşı Şükrü Tuncer ile Suudi Abu Amar El-Suudi, örgütün yurtdışındaki faaliyetlerini idare etmekten sorumlu.
Uzmanlar Ronen Zeidel ve Hişam El-Haşimi, grubun kalan üyelerinin Irak’ın batısındaki çöl bölgesinde, Musul’un güneyinde, Hamrin ve Makhul dağlık bölgelerinde gizli yapılanmalarını sürdürdüklerini söylüyor. Uzmanlar ayrıca grubun liderlerinin Irak’ta büyük kentlerdeki ‘uyuyan hücreleri’ canlandırarak yeni saldırılar düzenleyip, eylemlerini yeniden sınır ötesine, Suriye’ye taşıma peşinde olduklarını belirtiyor.
Zeidel ve El-Haşimi’ye göre, IŞİD yapılanmasının hala devam etmesinin önemli nedenlerinden biri, grubun var olmaya devam ettiği bölgelerde artık pek ilgi çekmiyor olması. Bu da uzmanlara göre, grubun avantajına işliyor ve yeniden canlanmaları için onlara ortam sağlıyor.
Grup Suriye’de de Fırat Nehri’nin güneybatısında, Suriye rejimi lideri Beşar Esat’ın yönetiminde olduğu düşünülen çöl bölgede konuşlanmış durumda. Ancak Esat güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki El-Kaide bağlantılı cihatçılar ve muhalif milislerle çatışmalara odaklanmış olması, IŞİD yapılanmasının Suriye’nin güneybatısında bir şekilde daha rahat devam edebileceğini gösteriyor.
Uzmanlar IŞİD’in Irak ve Suriye’de farklı yöntemler kullandıklarının da altını çiziyor. Grubun Irak’ta köy muhtarlarını katlederek görüntülerini yayması da bir “ders verme” çabası olarak yorumlanıyor.
Uzmanların altını çizdiği bir başka husus ise, grubun artık önemli oranda Iraklı cihatçılardan oluştuğu. Paylaşılan son bilgilere göre, 12 kişilik yönetim kurulunda 10 Iraklı yer alırken, 26 kıdemli komutan arasında 21’i Iraklı ve sadece 3’ü Suriyeli.
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