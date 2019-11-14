IŞİD Zayıflarken El Kaide Yeniden Güçleniyor Mu?

El Kaide terör örgütü, son yıllarda yaşadığı bazı kayıplara rağmen direnmeye devam ediyor. Uzmanlar, tüm dünyanın IŞİD’e odaklandığı sırada El Kaide’nin, çatışmaların yaşandığı birçok bölgede kapasitesini yavaş yavaş yeniden inşa ettiği uyarısında bulunuyor.

Cihatçı örgütün özellikle Afrika’nın bazı bölgeleri ve Ortadoğu’da, yerel köktendinci örgütlerle daha sıkı ilişkiler kurmanın yollarını aradığını kaydediliyor.

Erbil’deki Selahattin Üniversitesi’nden siyaset bilimi profesörü Rıdvan Badini, “Ek Kaide bir süredir pek çok yerde sessizce faaliyet gösteriyor. Yeni ittifaklar kuruyor, eski ortaklarıyla olan bağlarını yeniden oluşturuyor” diyor.

Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkelerde devam eden siyasi ve güvenlik konusundaki istikrarsızlık, El Kaide’nin varlığını güçlendirmesi için yeni bir fırsat oluşturdu.

Profesör Rıdvan Badini, “IŞİD’in Amerika’nın ve diğer güçlerin ana hedefi olmaya devam etmesi, El Kaide’nin kendini baştan yaratmasına olanak tanıdı. El Kaide, Batı’ya karşı cihat ilan etmeye meyilli İslamcı grupları bünyesine çeken, merkezsiz bir terör ağı haline geldi,” diyor.