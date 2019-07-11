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IŞİD’den Erdoğan’a tehdit videosu

11.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

IŞİD’in Türkiye kolunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit eden bir video yayınladığı öne sürüldü.

"Türkiye Vilayeti" adlı grubun videoda Erdoğan’ı "Haçlılar safında yer almaması için" uyardığı belirtiliyor.IŞİD'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edildiği bir video yayınladığı iddia edildi. Çarşamba gecesi yayınlandığı ve terör örgütünün Türkiye kolu tarafından hazırlandığı bildirilen videoda, Türkçe konuşan bir IŞİD militanının, "Hey Erdoğan, Türkiye'nin kibirli tiranı. Hilafet askerlerinin kılıçlarının senden uzak olduğunu sanma" dediği, konuşan kişinin yanında elinde makineli tüfek bulunan iki erkeğin daha bulunduğu kaydedildi.

Videonun devamında Türkçe konuşan kişinin, "Hilafet askerlerinin karşısında Haçlılar safında yer almanın sana faydası olmayacağını bil" mesajı verdiği belirtiliyor.

Yüzleri kapalı kişilerin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiği, arka planda IŞİD bayrağı ile bir roketatarın görüldüğü bildiriliyor.

El Bağdadi'nin üç ay kadar önce elinde Arapça "Türkiye vilayeti" yazılı bir flamayla görüldüğü bir video ortaya çıkmıştı. Çarşamba gecesi yayınlanan videonun da "Türkiye vilayeti" adını taşıdığı kaydedildi.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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