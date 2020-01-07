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  4. IŞİD'den kaçan Ezidi aile beş yıl sonra Berlin'de kavuştu

IŞİD'den kaçan Ezidi aile beş yıl sonra Berlin'de kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

2014'te IŞİD'den kaçan Ezidilerden Berekat Omar, Şengal Dağı'nda ailesinden koptu.

Dağda 2 yaşındaki çocuğunu kaybeden Omar'ın eşi yedi çocuğuyla önce Suriye sonra Türkiye'ye geçti. Aile 5 yıl sonra Berlin'de buluştu.Irak'ın Musul vilayetine bağlı Şengal ilçesi, Girzerik köyünde yaşayan ve inşaatlarda sıvacılık yaparak ailesini geçindiren 49 yaşındaki Berekat Omar'ın hayatı, 3 Ağustos 2014'te IŞİD'in köylerine saldırması ile alt üst oldu.

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Berekat ve eşi Naem, çocuklarını IŞİD'den kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı. DW Türkçe'ye yaşadıklarını anlatan Naem Omar, yürüyerek Şengal Dağı'na çıktıklarında, bir adım sonrasını kestiremediklerini ve sadece kutsal saydıkları Şengal Dağı'nın kendilerini koruyacağına inandıklarını söyledi.

Şengal Dağı'nda aç ve susuz halde yedi gün geçirdiklerini anlattı. Bu sırada iki yaşındaki çocukları hastalanarak, hayatını kaybetti. Zaten hasta olan Berekat Omar, durumu kötüleşince eşinden ve çocuklarından Suriye'ye gitmelerini istedi.

Anne Naem, çocuğunu alarak Türkiye’ye geçmiş. Türkiye'de değişik kamplarda kalan Naem ve çocukları en son Mardin'in Midyat ilçesine gönderilmiş.

Baba Berekat Omar ise bu arada bir yolunu bularak Almanya'ya gitti. Gittiği günden beri çocukları ile buluşmak için uğraştığını anlatan baba, beş yılın sonunda prosedürleri tamamlamayı başardı. 2014'te IŞİD’in parçaladığı aile, 5 yıl sonra bazı sivil toplum örgütleri ve Almanya hükümetinin desteği ile Berlin'de yeniden bir araya geldi.

Felat Bozarslan / Şirvan Görer / Tuna Uysal

© Deutsche Welle Türkçe

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