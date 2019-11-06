IŞİD’e Bağlı Kilit Gruplardan Yeni Lidere Destek

IŞİD’in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşemi el-Kureyşi, grubun etkili üyeleri sayesinde yükseliyor. IŞİD basın sözcülerinin Salı günü yayınladığı fotoğraflarda, grubun Afganistan’daki IŞİD-Horasan isimli uzantısındaki savaşçıların el Kureyş’e bağlılık yemini ettikleri görülüyor. Cihatçılar arasındaki iletişimi gözetleyen SITE İstihbarat Grubu, yayınlanan 16 fotoğrafta, IŞİD pankartları taşıyan ve yumruklarını ya da silahlarını kaldırarak bağlılık yemini eden savaşçıların, farklı yerlerden gelen çeşitli gruplardan oluştuğunun gözlemlendiğini söylüyor. Aşırı İslamcı grupların internet üzerindeki etkileşimlerini takip eden bir başka kurum olan Jihadoscope’un kurucularından Raphael Gluck da “Aktardıkları mesaj işlerine aynen devam ettikleri ve liderleri haricinden hiçbirşeyin değişmediği yönünde” dedi. Gluck ayrıca grubun üyelerinin “hızlı bir şekilde harekete geçebileceklerini ve hilafetin hala meşru olduğunu göstermek istediklerini” savunuyor. Örgütün en dirençli kolu olan IŞİD-Horasan, Amerikan ve Afgan güçlerinin saldırılarına rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.

2017 yılında Amerika, GBU-43 isimli, nükleer olmayan en büyük bombalarından birini Afganistan’ın Nangarhar eyaletindeki IŞİD’li savaşçıların kaldığı bir mağara ve tünelin üzerine atmış ancak umduğu şekilde sonuç elde edememişti. Amerikalı yetkililer bu grubun küçüleceği yerde daha da güçlendiğini ve şu an Afganistan’da yaklaşık 5 bin savaşçısı olduğunu söylüyor. Amerikalı askeri yetkililer de ayrıca IŞİD-Horasan’ın Batılı ülkelere saldırıda bulunma planları olduğu yönünde uyarıda bulundu. IŞİD-Horasan’ın sözkonusu fotoğrafları yayınlamış olması, grubun hala aktif olduğunu ve Kureyş’in arkasındaki destekçileri göstermek için kanıt sunma çabası olarak yorumlanıyor. Bağlılık yemini fotoğraflarının ilk serisini IŞİD-Sina grubu yayınladı. Bu grubun yayınladığı üç fotoğrafta, 25 maskeli savaşçı Mısır’da Sina Yarımadası’nda, ellerindeki silahları havaya kaldırarak yemin ederken görülüyor. Sözkonusu üç fotoğrafın yayınlanmasının ardından örgütün Bangladeş koluna ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar paylaşıldı. Bu fotoğraflarda da bağlılık yemini eden yaklaşık sekiz maskeli kişi bulunuyor.

IŞİD’in yayın birimindeki yetkililer daha sonra da, Yemen ve Pakistan’daki silahlı örgüt üyelerinin de aynı şekilde yemin ettiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Merkezi Amerika’da olan American Enterprise Institute (AEI) düşünce kuruluşu uzmanlarından Katherine Zimmerman, bunun, daha zayıf olan destekçilerin IŞİD’e yeniden bağlandığı anlamına geldiğini savunuyor. Zimmerman, “Yemen, Somali, Bangladeş ve Pakistan, yani sözü geçen beş ülkeden dördünde aslında şu ana kadar kayda değer örgüt yaplanmaları ve IŞİD’in diğer kolları kadar küresel bir etki yoktu” dedi. Bağlılık yemini eden üyelerin fotoğraflarının paylaşıldığı yerler arasında ilk sırada gelen IŞİD-Sina istisnai bir konumda. Batılı istihbarat yetkilileri uzun süredir IŞİD-Sina’ya dikkat çekmeye çalışıyor. Yetkililerin aktardıklarına göre, örgütün en tehlikeli kollarından olan IŞİD-Sina’nın 500 ila 1200 arası savaşçısı var. Ayrıca grubun 2015 yılında düşen Rus uçağına bomba yerleştirdiği tahmin ediliyor. Olayda 244 kişi hayatını kaybetmişti.