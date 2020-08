"IŞİD'e Destek Veren Amerikalı Suçunu Kabul Etti"

Terör örgütü IŞİD’e malzeme yardımında bulunmaya çalışmakla suçlanan bir Amerikan vatandaşı, Pazartesi günü çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı, 41 yaşındaki Zackary Clark'ın Manhattan'daki federal mahkemede suçunu kabul ettiğini bildirdi.

New York Başsavcılığı'nın ulusal güvenlikten sorumlu savcısı John C. Demers, yaptığı açıklamada, ”IŞİD'e bağlılık yemini eden Clark, örgüte, New York'ta nasıl saldırı düzenlenebileceğiyle ilgili talimatlar hazırlamış, örgüt üyelerine bıçaklama ve bomba yapımı konusunda eğitim vermiştir” dedi.

Manhattan'daki federal mahkemede 2019 yılının Kasım ayında yapılan suç duyurusuna göre Umar Kabir, Umar Şişani ve Ebu Talha adlarıyla da bilinen Zackary Clark, aynı yılın Temmuz ayında, IŞİD'in o dönemdeki lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye bağlılık yemini etti.

Clark, iddianameye göre Bağdadi'nin 2019 yılının Ekim ayında ABD’nin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldıda öldürülmesinden sonra, örgütün başına geçen Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye de bağlılık yemini etti.