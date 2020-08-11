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"IŞİD'e Destek Veren Amerikalı Suçunu Kabul Etti"

11.08.2020 21:41 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, IŞİD’e malzeme yardımında bulunmaya çalışmakla suçlanan bir Amerikan vatandaşının, Pazartesi günü çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini açıkladı

Terör örgütü IŞİD’e malzeme yardımında bulunmaya çalışmakla suçlanan bir Amerikan vatandaşı, Pazartesi günü çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı, 41 yaşındaki Zackary Clark'ın Manhattan'daki federal mahkemede suçunu kabul ettiğini bildirdi.

New York Başsavcılığı'nın ulusal güvenlikten sorumlu savcısı John C. Demers, yaptığı açıklamada, ”IŞİD'e bağlılık yemini eden Clark, örgüte, New York'ta nasıl saldırı düzenlenebileceğiyle ilgili talimatlar hazırlamış, örgüt üyelerine bıçaklama ve bomba yapımı konusunda eğitim vermiştir” dedi.

Manhattan'daki federal mahkemede 2019 yılının Kasım ayında yapılan suç duyurusuna göre Umar Kabir, Umar Şişani ve Ebu Talha adlarıyla da bilinen Zackary Clark, aynı yılın Temmuz ayında, IŞİD'in o dönemdeki lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye bağlılık yemini etti.

Clark, iddianameye göre Bağdadi'nin 2019 yılının Ekim ayında ABD’nin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldıda öldürülmesinden sonra, örgütün başına geçen Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye de bağlılık yemini etti.

IŞİD propagandasının yayılması

Dava dosyasına göre ABD vatandaşı Zackary Clark, 2019 yılının Mart ayından bu yana IŞİD üyeleri, destekçileri ve potansiyel üyeler için tasarlanmış örgüt propagandası yayıyordu.

Suç duyurusuna göre Clark'ın IŞİD propagandası yayma yöntemlerinden biri, örgüt destekçilerine New York'ta tek başlarına saldırılar düzenlemeleri çağrısı yapmaktı.

Clark, mahkemeye göre 3 Ağustos 2019'da bu tür saldırıların nasıl düzenleneceği ve güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemenin yöntemleri ile ilgili talimatlar paylaştı.

”Bıçaklı saldırılar” başlıklı bir de kılavuz yayınlayan Clark, bu kılavuzda, ”Bir başka insanın etine keskin bir nesne saplama düşüncesinin verdiği rahatsızlık hiçbir zaman cihattan vazgeçme bahanesi olamaz” ifadelerini kullandı.

İnternet ortamında radikalleşme

Suç duyurusunda ayrıca Zackary Clark'ın internette şifreli sohbet odalarında katılımcılara belirli hedeflere saldırı çağrısı yaptığı, New York metro sisteminin haritası ve fotoğraflarını paylaştığı ve IŞİD destekçilerini bu noktalara saldırmaya teşvik ettiği belirtildi.

”Annenizin mutfağında bomba yapmanın yolları” rehberi

Suç duyurusunda yer alan bir başka ayrıntı ise Clark'ın kılavuzunda ”Annenizin mutfağında bomba yapmanın yolları” başlıklı bir rehberin yer alması. El Kaide terör örgütünün Arap Yarımadası kolunun yayınladığı rehberde, halihazırda bulunan malzemelerle nasıl bomba yapılacağıyla ilgili bilgilere yer veriliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı eski uzmanı Daryl Johnson, dünyanın birçok yerindeki El Kaide bağlantılı kişilerin özellikle Amerikan vatandaşlarını hedef almak için tasarlanan çevrimiçi propaganda malzemesi ürettiğini söylüyor.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan uzman, ”Bu kişiler, malzeme erişimine gerek kalmadan Amerikalı kitlelere ulaşıyor ve nasıl saldırı düzenleneceği konusundaki fikirlerin tohumlarını ekiyor” diyor ve El Kaide'nin Arap Yarımadası kolunun başta Amerikalılar olmak üzere Batılılar'a hitaben tasarlanan Inspire (İlham) adlı internet dergisini yayınladığını hatırlatıyor.

İngilizce yayınlanan Inspire'ın amacı, El Kaide'nin aşırılık yanlısı ideolojisini yaymak. 2011'de Amerika'nın Yemen'de düzenlediği İHA saldırısında öldürülen El Kaide propagandacısı Amerika doğumlu Enver El Evlaki'nin Inspire dergisinin fikir babası olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Amerikalı bir kadın, geçen ay ABD'nin güneybatı eyaletlerinden Arizona'nın Phoenix kentinde, El Kaide'ye katılmak için yola çıkmadan önce tutuklanmıştı. Kadının internet erişimine açık yayınlarla radikalleştiği iddia edilmişti.

Güvenlik güçlerinin işbirliğinin önemi

Zackary Clark ise yabancı bir terör örgütüne malzeme yardımı ya da kaynak aktarımında bulunma girişimi gerekçesiyle New York'un Brooklyn bölgesinde tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre bu suçu işleyenler 20 yıla varan hapis cezasıyla karşılaşabilir. Clark'ın cezası, 9 Şubat 2021'de açıklanacak.

Amerikalı yetkililer, Clark'ın tutuklanmasının, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesindeki Ortak Terörizm Görev Gücü (JTTF) ve güvenlikle ilgili diğer dairelerin işbirliğinin sonucu olduğunu kaydetti.

FBI Başkan Yardımcısı William F. Sweeney, Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, ”Clark'ın suçunu kabul etmesi, New York'taki JTTF ve başka birçok ortağımızın bu kenti ve vatandaşlarımızı teröristlerin tek başlarına düzenleyecekleri saldırılardan koruma kararlılığını ortaya koyan örneklerden sadece birisidir” dedi.

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