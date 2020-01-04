IŞID'e Karşı Koalisyon: 'Taji Yakınlarında Hava Saldırısı Yapılmadı'

Amerika’nın önderliğindeki IŞİD’e karşı koalisyon güçleri Cumartesi günü Bağdat’ın kuzeyindeki Taji kampı yakınlarına hava saldırısı düzenlendiği iddiaasını reddetti.

Irak Ordusu da benzer şekilde Taji yakınlarında bir tıbbi konvoya saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı.

Haşdi Şabi’den yapılan açıklamadaysa Taji kampı yakınlarında bir hava saldırısı düzenlendiği ve olayda 6 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Irak devlet televizyonundan da yayınlanan bu iddia üzerine koalisyon güçleri sözcülüğünden bir açıklama yapıldı ve son günlerde Taji kampı yakınlarında herhangi bir operasyon düzenlenmediği ifade edildi.

Haşdi Şabi’den daha sonra yapılan açıklamada da tıbbi bir konvoyun hedef alınmadığı belirtildi.

