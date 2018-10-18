‘IŞİD’e Karşı Mücadelede Rehavete Kapılmayın’

ABD genelkurmay başkanı, dünya liderlerinin IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı kazanılan ilerlemeleri, zafer olarak nitelememe uyarısında bulundu.
Orgeneral Joseph Dunford, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen mücadelenin ‘özellikle cesaret verici’ olduğunu ancak ABD müttefiklerinin Ortadoğu genelinde ve dünya genelinde IŞİD ve el Kaide’ye karşı baskılarını devam ettirmeleri gerektiğini vurguladı.
Org. Dunford, üst düzey savunma yetkililerinin katıldığı Şiddet İçeren Aşırıcı Örgütlerle Mücadele Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Belki de şu an en büyük sorun rehavete kapılma riski” dedi ve ekledi: “Bugüne kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi yanlış değerlendirip, mevcut tehditleri yanlış algılamak, siyasi liderlerin şiddet içeren aşırıcılığa karşı çalışmalarda dikkatlerini yitirmelerine neden olabilir. Geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde bununla ilgili birçok örnek yaşadık. Ne zaman baskıyı azaltsak, daha da güçlenerek yeniden canlandılar.”
Terör gruplarıyla mücadelede kazanılanlar
Amerikalı yetkililer IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı mücadeledeki kazanımlarını son zamanlarda çok kez gündeme getirdi ve söz konusu grupların dünya genelindeki saldırı sayısı ve saldırılar sonucu ölenlerin sayısının son üç yıldır düşüşte olduğuna işaret etti.
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