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IŞİD'e katılan Alman Jennifer Wenisch, köleleştirdiği Ezidi kız çocuğunun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

25.10.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman olduktan sonra Irak'ta IŞİD'e katılan Almanya vatandaşı Jennifer Wenisch, eşiyle birlikte köle olarak aldığı Ezidi bir kız çocuğunun ölümünden dolayı ülkesinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Münih'te yargılanan 30 yaşındaki Wenisch kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

IŞİD'e katılan Alman Jennifer Wenisch, köleleştirdiği Ezidi kız çocuğunun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Müslüman olduktan sonra Irak'ta IŞİD'e katılan Almanya vatandaşı Jennifer Wenisch, eşiyle birlikte köle olarak aldığı Ezidi bir kız çocuğunun ölümünden dolayı ülkesinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Münih'te yargılanan 30 yaşındaki Wenisch kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Ancak mahkeme Wenisch'in, Iraklı cihatçı eşi Taha Sabah el-Nuri'nin 5 yaşındaki kız çocuğunu 2015'te Musul'da güneş altında susuz bırakıp, ölüme terk etmesine izin verdiğine hükmetti.

Taha Sabah el-Nuri ise Frankfurt'da yargılanıyor ve mahkeme kararını önümüzdeki ay açıklayacak.

Savunma avukatları, kız çocuğunun annesi Nora'nın güvenilir bir görgü tanığı olmadığını söylemişlerdi.

Avukatlar ayrıca, kız çocuğunun hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğüne dair delil olmadığını savunmuştu.

Ezidiler

Türkiye'de yakalandı

Savcılık ise 2016'da Türkiye'de yakalanan ve Almanya'ya iade edilen Jennifer Wenisch'in ömür boyu hapsini istemişti.

Wenisch, Almanya'da bugüne kadar Ezidilere yapılanlar nedeniyle "savaş suçu" kapsamında yargılanan ilk IŞİD'liydi.

Almanya'da 8. sınıftan sonra okulu bırakan Wenisch'in 2013'te Müslüman olduğu bildiriliyor.

Wenisch, 2014'te Türkiye üzerinden önce Suriye'ye sonra Irak'a geçmiş ve IŞİD'e katılarak Taha Sabah el-Nuri'yle evlenmişti.

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