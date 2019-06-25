IŞİD'e katılan Alman kadın ve çocuklar için çağrı

117 çocuğun radikalleşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.Alman yardım kuruluşu Medico International, Alman hükümetinden Suriye'deki mülteci kamplarında tutulan IŞİD'e katımış Alman kadın ve onların çocuklarının Almanya'ya getirilmesini talep etti.

Suriye, Türkiye ve Kuzey Irak sorumlusu Anita Starosta, Berlin'de Medico International'ın yıllık raporunun tanıtıldığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kadınların Suriye'deki cihatçılara katılmadan önce Almanya'da radikalleştiğini ifade eden Starosta, Alman hükümetinin bu insanların sorumluluğunu taşıdığını savundu. Starosta, kamplardaki durum düzeltilmezse, yeni bir terörist kuşağın yetişeceğine dikkat çekti.

Anne veya babası Alman olan 117 çocuk

Medico International yetkilisi Starosta'nın verdiği bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından idare edilen El Hol mülteci kampında yaklaşık 70 bin kişi kalıyor. 20 bin mülteci için öngörülen kampın bir bölümünde yaklaşık 70 ülkeden 10 bin IŞİD'e katılmış kadının tutulduğunu belirten Starosta, bu kadınların çoğunun durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.