HABER

IŞİD'e katılan Alman kadın ve çocuklar için çağrı

25.06.2019 21:05 | Son Güncelleme

Yardım kuruluşu Medico International, Suriye'nin kuzeyinde tutulan IŞİD üyesi Alman kadın ve çocukların ülkeye getirilmesini talep etti.

IŞİD'e katılan Alman kadın ve çocuklar için çağrı

117 çocuğun radikalleşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.Alman yardım kuruluşu Medico International, Alman hükümetinden Suriye'deki mülteci kamplarında tutulan IŞİD'e katımış Alman kadın ve onların çocuklarının Almanya'ya getirilmesini talep etti.

Suriye, Türkiye ve Kuzey Irak sorumlusu Anita Starosta, Berlin'de Medico International'ın yıllık raporunun tanıtıldığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kadınların Suriye'deki cihatçılara katılmadan önce Almanya'da radikalleştiğini ifade eden Starosta, Alman hükümetinin bu insanların sorumluluğunu taşıdığını savundu. Starosta, kamplardaki durum düzeltilmezse, yeni bir terörist kuşağın yetişeceğine dikkat çekti.

Anne veya babası Alman olan 117 çocuk

Medico International yetkilisi Starosta'nın verdiği bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından idare edilen El Hol mülteci kampında yaklaşık 70 bin kişi kalıyor. 20 bin mülteci için öngörülen kampın bir bölümünde yaklaşık 70 ülkeden 10 bin IŞİD'e katılmış kadının tutulduğunu belirten Starosta, bu kadınların çoğunun durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.

Medico International'in verilerine göre, Suriye'deki kamplarda anne veya babası Alman olan 117 çocuk bulunuyor. Kamplarda Almanya ile bağlantılı 120'den fazla IŞİD yanlısı kadının kaldığı tahmin ediliyor. Bu kadınların yüzde 90'ınından fazlasının da Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Starosta, Suriye'nin kuzeyinde bulunan IŞİD üyeleri konusunda Alman hükümetinin Kürtlerle müzarekede bulunmadığına işaret etti.

Alman uzman, siyasi irade olsaydı, bu kadın ve çocukların uluslararası örgütlerin yardımı ile Kuzey Irak üzerinden Almanya'ya getirilmelerinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Kuzey Irak'taki Erbil'de Almanya'nın başkonsolosluğu bulunduğunu belirten Starosta, kadın ve çocukların Irak'a götürülmeleri konusunda öneriler bulunduğunu kaydetti. Strasto, diğer devletlerin temsilcilerinin Suriye'nin kuzeyinde doğrudan temaslarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

epd,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
Kaşıkçı’nın Nişanlısı: ‘BM İkinci Bir Adım Atmalı’Kaşıkçı’nın Nişanlısı: ‘BM İkinci Bir Adım Atmalı’
ABD Konsolosluk Görevlisinin Ev Hapsi KaldırıldıABD Konsolosluk Görevlisinin Ev Hapsi Kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Tepki çeken hareket! Cenazede...

Tepki çeken hareket! Cenazede...

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkede üç haftadır internet kapalı, sadece tek bir kişi girebiliyor

Ülkede üç haftadır internet kapalı, sadece tek bir kişi...

Son dakika haberi! ABD'den Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

Sınıra 15 bin asker konuşlandırıldı

Sınıra 15 bin asker konuşlandırıldı

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kalıcı olarak kapandı!

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

ABD basınında çarpıcı Kaşıkçı sözleri: Trump destekledi

ABD basınında çarpıcı Kaşıkçı sözleri: Trump destekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.