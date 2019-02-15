IŞİD’e Yönelik Operasyon Siviller Sebebiyle Sekteye Uğradı

Suriye’de IŞİD’in elinde bulunan son bölgede Amerika liderliğindeki koalisyon desteğiyle Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yürüttüğü operasyon bölgede sivillerin bulunması sebebiyle sekteye uğradı.
Amerika destekli SDG bir hafta önce, çoğu IŞİD militanının eşi olan 20 bin sivilin Suriye’nin doğusundaki Deyr Ez Zor’dan açılan bir koridor üzerinden tahliye edilmesinin ardından Bağuz köyüne yönelik operasyon başlatmıştı.
SDG komutanı Adnan Afrin Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde IŞİD militanlarının yer altındaki tünellerden yüzlerce sivil getirdiğini söyledi.
SDG komutanı aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu yaklaşık bin sivilin hala bölgede olduğunu belirtti. Militanların sivillerin arasına saklandığını ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını savundu. Adnan Afrin “Bu sürpriz bir gelişme oldu. Bu kadar fazla sivilin olduğunu düşünmemiştik” dedi.
Adnan Afrin bu sivillerin büyük ihtimalle IŞİD militanlarının aileleri olduğunu ancak yine de bölgede bulunmalarının operasyonu sekteye uğrattığını söyledi, “IŞİD’in elinde kalan son bölgede sivillere yönelik bir katliama yol açmak istemiyoruz” dedi.
Geçtiğimiz hafta yoğun bir şekilde yapılan hava saldırıları ve top atışının Suriye’de IŞİD’in elindeki son bölgede yürütülen operasyonda sona gelindiğinin bir işareti olarak algılanmıştı. Yabancı savaşçılar ve aileleri dahil binlerce kişi, SDG’nin Amerika liderliğindeki koalisyonun hava desteğini alarak üç koldan ilerlediği ve yoğun çatışmaların yaşandığı bir anda ortaya çıktı.
IŞİD militanları Bağuz’da ellerinde kalan tek küçük alana tutunuyor. Örgüte karşı ilan edilmesi beklenen zafer bölgede çok sayıda sivilin ortaya çıkmasının ardından gecikmiş durumda.
Bu hafta başında İtalyan bir fotomuhabirinin yaralanmasının ardından güvenlik sebebiyle cephe hattına gazetecilerin girişi önceden planlanan girişleri de iptal edildi.
SDG yetkililerine göre, Amerika destekli güçler Bağuz köyünün içinde ve çevresinde militanlara ait bölgeleri nokta atışıyla hedef alan operasyonlar düzenliyor ve civardaki köyleri de IŞİD savaşçılarından temizlemeye çalışıyor.
Bağuz köyünün ve çevresinin ele geçirilmesi IŞİD’in Suriye ve Irak’ta en güçlü döneminde 2014 yılında her iki ülke topraklarının yaklaşık üçte birini kapsayan sözde hilafetine son verilmesi için 4 yıldır devam eden operasyonun sonlanması anlamına gelecek.
Başkan Donald Trump örgütün yenilgiye uğratıldığını söylemiş ve Suriye’deki 2 bin Amerikan askerinin çekileceğini belirtmişti.
IŞİD’in elinde kalan son bölgede kendi aileleri dışında sivil mahkumların bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
SDG komutanı Adnan Afrin “Bütün mahkumları kurtarmayı amaçlıyoruz ancak onlarla ilgili elimizde bilgi yok. Sivillerin arasına karışmış olabilirler ya da yeraltındaki hapishanelerde. Bilgimiz yok.” diye konuştu.
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