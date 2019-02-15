IŞİD’e Yönelik Operasyon Siviller Sebebiyle Sekteye Uğradı

Suriye’de IŞİD’in elinde bulunan son bölgede Amerika liderliğindeki koalisyon desteğiyle Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yürüttüğü operasyon bölgede sivillerin bulunması sebebiyle sekteye uğradı.

Amerika destekli SDG bir hafta önce, çoğu IŞİD militanının eşi olan 20 bin sivilin Suriye’nin doğusundaki Deyr Ez Zor’dan açılan bir koridor üzerinden tahliye edilmesinin ardından Bağuz köyüne yönelik operasyon başlatmıştı.

SDG komutanı Adnan Afrin Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde IŞİD militanlarının yer altındaki tünellerden yüzlerce sivil getirdiğini söyledi.

SDG komutanı aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu yaklaşık bin sivilin hala bölgede olduğunu belirtti. Militanların sivillerin arasına saklandığını ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını savundu. Adnan Afrin “Bu sürpriz bir gelişme oldu. Bu kadar fazla sivilin olduğunu düşünmemiştik” dedi.

Adnan Afrin bu sivillerin büyük ihtimalle IŞİD militanlarının aileleri olduğunu ancak yine de bölgede bulunmalarının operasyonu sekteye uğrattığını söyledi, “IŞİD’in elinde kalan son bölgede sivillere yönelik bir katliama yol açmak istemiyoruz” dedi.