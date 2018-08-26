IŞİD’in Afganistan’daki Lideri Öldürüldü

Afganistan’da insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda IŞİD’in Afganistan’daki lideri Abdu Saad Erhabi’nin öldüğü belirtildi.

Operasyonda Erhabi’nin yanısıra örgütün 9 üst düzey isminin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Operasyon örgütün merkezinin bulunduğu ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinin Khogyani bölgesinde gerçekleştirildi.

Eyalet hükümeti sözcüsü Attaullah Khogyani Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada operasyonda örgüte ait iki üssün de yok edildiğini söyledi.

Afganistan istihbarat yetkilileri operasyona uluslararası güçlerin de yardım ettiğini belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı sözcüsü Shahussain Murtazawi, operasyonun Afganistan’daki DAEŞ’e büyük darbe olduğunu kullandı. Murtazawi, IŞİD için Arapça tanımı olan DAEŞ ifadesini kullandı. Murtazawi, bunun ayrıca Afgan hükümetinin terörü bitirme kararlılığını gösterdiğini de belirtti.

Erhabi, IŞİD’e bağlı ISK-P’nin 2015’te Afganistan’da eylemlerine başlamasından buyana öldürülen dördüncü lideri.

ISK-P militanları intihar saldırıları düzenlemenin yanısıra Afgan güçleri ve Taleban’la savaşıyor.

