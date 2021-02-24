IŞİD'in Almanya Liderine 10 Yıl Hapis Cezası

Terör örgütü IŞİD'in Almanya lideri Abu Walaa adıyla bilinen Ahmet Abdülaziz’e 10 yıl hapis cezası verildi.
2017’de Berlin’de Noel pazarına düzenlenen saldırıyı planlayanlar arasında baş şüpheli olarak tutuklanan, ayrıca 2010 sonrası Almanya’dan gençleri kandırıp IŞİD’in kamplarına göndermekle suçlanan Abu Walaa’yla birlikte yargılanan 3 IŞİD üyesi de dört ile sekiz yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Celle kentinde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen davada mahkeme, Abu Walaa ve diğer sanıkların "terör örgütü üyeliği", "örgüte silahlı üye sağlamak" ve Almanya‘nın güvenliğini tehdit etmekten suçlu bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Irak vatandaşı Abu Walaa’nın, 2010’lu yıllarda Aşağı Saksonya’nın yanısıra Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden çok sayıda gencin radikalleşerek, IŞİD kamplarına gitmesine neden olduğunun da kanıtlandığı belirtildi.
Mahkeme sürecinde savcı, Abu Walaa’nın diğer zanlılarla birlikte IŞİD adına Almanya‘da "bölgesel cihatçı ağı" oluşturduğunu ifade ederek, oluşumu en tehlikeli terör gruplarından biri olarak tanımlamış, Abu Walaa hakkında 11,5 yıl hapis cezası istemişti.
Alman istihbaratı, Abu Walaa’nın 2010’lu yılların başında birkaç kez gizlice Irak’a gittiği ve IŞİD saflarında savaştığı, daha sonra Almanya’ya dönerek burada örgüte eleman kazandırma işlerine yoğunlaştığı yönünde bilgilere ulaştı.
Abu Walaa’nın Hildesheim kentinde bulunan "Almanca konuşan Müslümanlar" adlı derneğe gelen gençleri radikal İslamcı propaganda çalışmalarıyla, Suriye ve Irak’taki terör kamplarına gitmeleri yönünde kandırdığı da saptandı.
Mahkeme, bu şekilde Suriye’ye gidenlerden en az iki gencin suikast eylemlerine katıldıklarını ve çok sayıda insanın ölümüne neden olduklarını da duyurdu. Verilen cezanın gerekçelendirilmesinde, Abu Walaa’nın terör kamplarına kimlerin katılabileceği konusundaki kararı veren kişi olduğu, daha az ceza alan diğer zanlıların ise gençlerin seyahatlerini organize ettikleri vurgulandı.
Noel pazarı saldırısında da parmağı vardı
Söz konusu dönemde IŞİD’in Almanya’daki propaganda videolarında yüzünü daima gizleyen ve Alman basınında "yüzsüz vaiz" lakabıyla da tanımlanan Abu Walaa‘nın, Berlin’deki Breitscheidt Meydanı’ndaki Noel pazarına bir TIR'la saldırı düzenleyen Tunuslu Anis Amri ile saldırı öncesinde bir araya geldiği ve Amri’nin bir süre Hildesheim’de bir evde kalmasına aracı olduğu da belirlendi. Savcılık, Abu Walaa’nın Amri ile saldırı planını detaylarıyla konuştuğunu öne sürmüş, bu bilgiyi ise Alman istihbaratı tarafından saldırıdan bir yıl önce Amri'yi izlemekle görevlendirilen "Murat" kod adlı muhbirin ifadesine dayandırmıştı. Amri, 19 Aralık’ta çaldığı TIR'la 12 kişiyi ezerek öldürmüş, 67 kişiyi yaralamış, daha sonra kaçtığı İtalya’da polis tarafından öldürülmüştü.
Almanya’dan giderek Suriye ve Irak’ta IŞİD’le birlikte savaşan militanların sayısı 2010 yılların ortasında 1200’e kadar çıkmıştı. Federal Hükümet, Almanya'dan giden radiikal İslamcılardan üçte birinin geri döndüğünü, 260'tan fazla kişinin de Suriye veya Irak'ta hayatını kaybettiğini açıklarken, hâlâ en az 410 İslamcının da Suriye ve Irak'ta olduğundan yola çıkıldığını bildirdi.