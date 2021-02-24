IŞİD'in Almanya Liderine 10 Yıl Hapis Cezası

Terör örgütü IŞİD'in Almanya lideri Abu Walaa adıyla bilinen Ahmet Abdülaziz’e 10 yıl hapis cezası verildi.

2017’de Berlin’de Noel pazarına düzenlenen saldırıyı planlayanlar arasında baş şüpheli olarak tutuklanan, ayrıca 2010 sonrası Almanya’dan gençleri kandırıp IŞİD’in kamplarına göndermekle suçlanan Abu Walaa’yla birlikte yargılanan 3 IŞİD üyesi de dört ile sekiz yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Celle kentinde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen davada mahkeme, Abu Walaa ve diğer sanıkların "terör örgütü üyeliği", "örgüte silahlı üye sağlamak" ve Almanya‘nın güvenliğini tehdit etmekten suçlu bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Irak vatandaşı Abu Walaa’nın, 2010’lu yıllarda Aşağı Saksonya’nın yanısıra Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden çok sayıda gencin radikalleşerek, IŞİD kamplarına gitmesine neden olduğunun da kanıtlandığı belirtildi.

Mahkeme sürecinde savcı, Abu Walaa’nın diğer zanlılarla birlikte IŞİD adına Almanya‘da "bölgesel cihatçı ağı" oluşturduğunu ifade ederek, oluşumu en tehlikeli terör gruplarından biri olarak tanımlamış, Abu Walaa hakkında 11,5 yıl hapis cezası istemişti.