IŞİD’in Almanya liderine 10 yılı aşkın hapis cezası

, 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.Almanya'nın Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi, Ebu Walaa olarak bilinen ve IŞİD’in Almanya’daki lideri olduğu belirtilen kişiyi 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. 37 yaşındaki eski IŞİD’li, yabancı bir terör örgütüne üye olmanın yanı sıra, devlete karşı ağır bir suç hazırlığında rol almak ve terörü finanse etmekle suçlanıyordu. Gerçek ismi Abdulaziz Abdullah A. olan IŞİD’liyle birlikte yargılanan ve İslamcı çevrelerde önemli aktörler oldukları belirtilen diğer üç IŞİD’liye de iki hafta ile sekiz yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

A.’nın söz konusu diğer üç kişiyle birlikte genç İslamcıları radikalleştirdiği ve Suriye ve Irak’ta IŞID’in kontrolündeki bölgelere gidişlerinde onlara destek verdiği kaydedildi. A’nın başında bulunduğu Hildesheim Almanya İslam Derneği’nin (DIK) faaliyette olduğu süre zarfında Almanya'daki İslamcıların merkezi bağlantı noktası olduğu belirtildi.

Mahkeme, A.’nın IŞİD liderleriyle doğrudan bağlantısının bulunduğunu ve örgüt adına hareket etme yetkisi bulunan Almanya'daki "yetkili otorite" olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Ebu Walaa ismiyle bilinen A.’nın 2016’da tutuklanmasının ardından DIK, 2017’de yasaklanmıştı.

AFP/SÖ,JD

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