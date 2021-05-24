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IŞİD’in bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

24.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IŞİD’in bomba yapımında uzman kritik isimlerinden biri İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

IŞİD’in bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

ABD’nin de aradığı şüphelinin, Türkiye içinde saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtildi.İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda, Suriye'den kaçan IŞİD'in kritik isimlerinden biri yakalandı. ABD tarafından da aranan ve IŞİD'in patlayıcı yapımında uzman kritik isimlerinden olduğu belirtilen Mustafa Abdulvahap Mahmut isimli şüphelinin irtibatta olduğu üç kişiyle birlikte Esenyurt'ta yakalandığı kaydedildi.

1999 Mısır doğumlu Mahmut'un, IŞİD'e Suriye'de katıldığı, burada intihar kemerleri ve diğer patlayıcıların yapımı konusunda uzmanlaştığı belirtildi. ABD istihbaratının elde ettiği bilgileri Türk yetkililerle paylaşması üzerine İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüphelinin, Türkiye'de ABD kurumlarını da hedef alan bazı saldırılar planladığı belirtildi.

Hâkim karşısına çıkarılan Mahmut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede Mahmut'un silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden 39 yıla kadar, diğer 3 şüphelinin ise 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DW,AFP/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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