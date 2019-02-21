IŞİD'in Elindeki Son Köyden Sivillerin Bugün Tahliye Edilmesi Bekleniyor

Suriye’de Amerika’nın destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri SDG, IŞİD’in elinde kalan son bölgeden bugün tüm sivillerin tahliye edilmesinin beklendiğini duyurdu. Açıklamayı SDG yetkilisi Mustafa Bali yaptı.

Suriye’nin Irak sınırındaki Baghuz köyü Fırat nehrin vadisinde örgütün elindeki tek nokta olarak kaldı. Daha önce yapılan açıklamalarda IŞİD’in bu bölgedeki sivilleri kendilerine canlı kalkan olarak kullandıkları ve kaçmaya çalışanları da vurdukları açıklanmıştı. Söz konusu sivillerin arasında IŞİD militanlarının aileleri de bulunuyor. Amerika tarafı da bölgedeki siviller nedeniyle operasyonun yavaş ilerlediğini açıklamıştı.

Sivillerin boşaltılmasıyla birlikte köye yönelik büyük bir harekat başlatılması ve ardından da IŞİD’e karşı tamamen üstünlük sağlandığının ilan edilmesi bekleniyor.

