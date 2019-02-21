HABER

IŞİD'in Elindeki Son Köyden Sivillerin Bugün Tahliye Edilmesi Bekleniyor

21.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Suriye’de Amerika’nın destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri SDG, IŞİD’in elinde kalan son bölgeden bugün tüm sivillerin tahliye edilmesinin beklendiğini duyurdu.

IŞİD'in Elindeki Son Köyden Sivillerin Bugün Tahliye Edilmesi Bekleniyor

Suriye’de Amerika’nın destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri SDG, IŞİD’in elinde kalan son bölgeden bugün tüm sivillerin tahliye edilmesinin beklendiğini duyurdu. Açıklamayı SDG yetkilisi Mustafa Bali yaptı.

Suriye’nin Irak sınırındaki Baghuz köyü Fırat nehrin vadisinde örgütün elindeki tek nokta olarak kaldı. Daha önce yapılan açıklamalarda IŞİD’in bu bölgedeki sivilleri kendilerine canlı kalkan olarak kullandıkları ve kaçmaya çalışanları da vurdukları açıklanmıştı. Söz konusu sivillerin arasında IŞİD militanlarının aileleri de bulunuyor. Amerika tarafı da bölgedeki siviller nedeniyle operasyonun yavaş ilerlediğini açıklamıştı.

Sivillerin boşaltılmasıyla birlikte köye yönelik büyük bir harekat başlatılması ve ardından da IŞİD’e karşı tamamen üstünlük sağlandığının ilan edilmesi bekleniyor.

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Trump Suriye'deki IŞİD'liyi ABD'ye geri almıyorTrump Suriye'deki IŞİD'liyi ABD'ye geri almıyor
Türkiye'de üniversitelerin büyüyen sorunu: Parayla tez yazımıTürkiye'de üniversitelerin büyüyen sorunu: Parayla tez yazımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu nasıl yangın? 70 kişi kül oldu

Bu nasıl yangın? 70 kişi kül oldu

Donald Trump'tan ABD başkanlığına aday olan Sanders'e "çılgın" suçlaması!

'Çılgın'lar savaşı! Trump ortalığı fena karıştırdı!

DEAŞ'a katılmak için ABD'den Suriye'ye giden kadın ülkeye geri alınmayacak!

'DEAŞ gelini'ne ret!

'250 milyon dolarlık' dava açan gence Trump'tan destek: Göster onlara Nick

'250 milyon dolarlık' dava Trump'ı mutlu etti!

Rusya, insansız sualtı aracı 'Poseidon'un görüntülerini yayınladı

Rusya Poseidon'un görüntülerini ilk kez yayınladı

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.