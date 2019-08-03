IŞID'in Ezidi Katliamının 5. Yıldönümü

IŞİD’in Ortadoğu’da yaptığı en büyük katliamlardan olan Şengal saldırısının 5.yıldönümüde Ezidiler hala adalet arıyor. Diyarbakır’daki Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu IŞİD’in suçlarına ilişkin delil toplamaya devam ederken, örgütün yargılanması çağrısı yaptı.

3 Ağustos 2014...Irak’ın kuzeyinde, Ezidi Kürtlerin yaşadığı Sincar (Şengal) kasabası IŞİD’in saldırılarının hedefi oldu. Ansızın başlayan saldırılarda, Kürt yönetiminin verdiği bilgilere göre, bin 293 Ezidi öldürüldü.

Kaçmak zorunda kalan 400 bine yakın Ezidi’yse Irak Kürdistan Bölgesi, Suriye ve Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı. Örgütün kaçırdığı çoğu kadın yedi bine yakın Ezidi’yse bilinmeyen yerlere götürüldü. Kaçırılanların kimi operasyonla kurtarıldı, kimi yakınlarının topladığı paralarla fidye karşılığı serbest kaldı. Ancak halen örgütün elinde 3 bine yakın Ezidi bulunuyor. Çoğu kadın olan bu Ezidilerin nerede olduğu ise bilinmiyor.

IŞİD’in işlediği suçları uluslararası hukuk platformlarına taşımak amacıyla Diyarbakır’da kurulan “Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu” bir yandan delil toplarken, diğer yandan kayıp Ezidilerin peşinde. Platform üyesi Av. Cemile Turhallı Balsak, yargılama olması halinde hazır olmak istediklerini vurguladı. VOA Türkçe’ye konuşan Turhallı Balsak, “Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi boyutu olacaksa, en azından bunun maddi verilerini ortaya koymak gerekiyor. Bu maddi veriler, mağdur beyanı, tanık beyanı ve buna maruz kalan Ezidilerin anlatımları. Bunları belgelemeye çalıştık. Dünyanın birçok yerine platform üyeleri gitti, bazı görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz hala devam ediyor. Ulaşabildiğimiz kişi sayısı bini geçti. Amaçlarımızdan biri bunun kadın soykırımı olduğunu göstermek çünkü Ezidi soykırımında esas olarak kadınlar hedef alındı. Köle tacirleri tarafından seks kölesi olarak kullanıldı, mağdur edildiler, öldürüldüler. Bu kadınların beyanlarını almak istiyorduk. 500'ün üzerinde kadın ile görüşebildik. Bunların çoğunluğu IŞİD’in elinde kalıp istismar edilip, alıkonulan kadınlardı. Erkeklere ulaşamadık çünkü alıkonulan erkeklerin neredeyse hiçbirine ulaşılamıyor artık. IŞİD tarafından alınıp, kurtulan çok fazla erkek de yok. Daha çok kadınlar var” dedi.