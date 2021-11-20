“IŞİD’in Faaliyetleri Azaldı Ama Bitmedi”

Uluslararası terör örgütü IŞİD, bir zamanlar Irak ve Suriye’de yedi milyondan fazla kişinin yaşadığı 100 bin kilometrelik bir alanı kontrol ediyordu. Son kalesi Bağuz’u kaybetmesi sonrası tam ölçekli bir savaş yürütemeyen grup, bombalamalar ve küçük çaplı saldırılarla yerel halkı sürekli terörize ediyor.

Demokrasileri Savunma Vakfı’ndan Thomas Joscelyn, IŞİD’in terör örgütü olarak yenilmediğini ve cihat amacıyla uzun bir savaş yürütmeye hazırlandığını söylüyor. Joscelyn, Afrika’da ve Afganistan’da IŞİD’le bağlantılı örgütlerin hala aktif olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu vurgularken, geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler, IŞİD’in savaş sonrası Afganistan’da her eyalete yayıldığını açıklamıştı.

Amerikan dış politikasının genel olarak cihat tehdidini hafife aldığını düşünen Joscelyn, “ABD çok uzun bir süredir benim 'noktaları ayırma' dediğim şeyi oynuyor. Siyasi ve askeri liderlik ve diğerleri gerçekten uzun süredir bu mücadelede yer almak istemedi ve bu yüzden düşmanı nasıl görmek istiyorlarsa öyle görüyor" dedi.

Eski Başkan Barack Obama, bir zamanlar IŞİD’i “yedek kadro takımı” diye adlandırmıştı, ancak daha sonra bölgeye IŞİD’e karşı savaşmak için binlerce asker gönderdi.

Ardından eski Başkan Donald Trump iki kez tüm güçleri Suriye'den çekmeye çalıştı, ancak terör örgütüyle savaşan Amerika’nın Suriye’deki müttefiklerine yardım etmeye devam etmek için askerleri geri gönderdi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD’le mücadeledeki rolü, ABD askerlerinin sayısı gibi zamanla azaldı.

Koalisyonun eski sözcüsü Albay Myles Caggins, IŞİD’le mücadelede yer alan Amerikan askerlerinin sayısının son 24 ayda yüzde 66 civarında azaltıldığını söylüyor.

Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri, yerel güvenlik güçlerine ve peşmerge güçlerine operasyonel planlama konusunda yardım ediyor ve istihbarat paylaşıyor.

Suriye'de yaklaşık bin Amerikan askeri, kritik önemde bulunan altyapıyı güvence altına alırken Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD'in yapılanmalarını bulmasına yardım ediyor.

Amerikan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nde güvenlik konularında uzman olan Caggins, Amerikan güçlerinin Suriye'de bulunduğu yerlerde terör grubunun toprak tutamayacağını veya büyük çaplı saldırılar düzenleyemeyeceğini söylüyor.

Öte yandan, Badia çölü gibi Esat hükümetinin denetimindeki bölgelerde IŞİD’in terör faaliyetlerine devam ettiğini ve direniş gösterdiğini belirten Caggins, “Dolayısıyla bu, devam eden varlığımızın, devam eden ortaklığımızın - çok küçük bir ölçekte, sadece birkaç yüz askerden bahsediyoruz - küresel kazanım olduğunun bir işareti” ifadelerini kullandı.

IŞİD’in topraklarını kaybetmesinden bu yana devam eden en kaygı verici sorunlardan biri, aşırı kalabalık hapishanelerde ve mülteci kamplarında tutulan çok sayıda savaşçı ve aileleri.

Caggins’e göre IŞİD, artık kafese kapatılmış sözde bir hilafet ve 10 binden fazla IŞİD savaşçısı, Suriye Demokratik Güçleri tarafından kuzey ve doğu Suriye'de kilit altında tutuluyor.

Suriye’deki kamplarda 60’ı aşkın farklı ulustan tutuklu var. Ülkede IŞİD’e karşı savaşmış yerel güçler, kampların yeni nesil isyancılar için daha büyük bir faaliyet alanı haline gelmeden önce Irak'ın ve küresel toplumun tutuklulardan bazılarını geri almasını istiyor.

