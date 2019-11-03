IŞİD'in Geleceği Tartışılıyor

IŞİD lideri Bağdadi geçen hafta sonunda Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği bir operasyonda Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın bir bölgede öldürüldü. Bağdadi öldürüldü ama peki ya bundan sonra ne olacak? Geçen haftanın en fazla tartışılan konularından biri de buydu. Uzmanlar örgütün sonunun gelmediği konusunda hemfikir görünüyor.

Uzmanlar Bağdadi’nin öldürülmesinin örgüte büyük bir darbe olduğunu düşünse de IŞİD’in sona ermediği konusunda da aynı görüşte.

Amerikalı bir terörle mücadele yetkilisi Amerika’nın Sesi’ne IŞİD’in cephedeki dağınık grupları birleştirerek Suriye ve Irak’ta direniş başlatmaya hazırlandığını belirtiyor.

IŞİD’in oluşmasına neden olan etkenlerin bölgede hala var olduğuna dikkat çekiliyor.

Mezhep gerginliği, kötü ekonomik koşullar, Suriye ve Irak’ın içinde bulunduğu durum örgütün yeniden yapılanmasına katkıda bulunabilir.

Peki bundan sonra örgüt nasıl bir yol izleyebilir?

Bagdadi’nin ölmesinin üzerinden daha bir hafta geçmeden örgüt yeni liderini seçti bile.