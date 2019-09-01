IŞİD’in Hayaleti Hala Rakka’da

IŞİD’in halifeliğinin merkezi, Suriye’nin Fırat Nehri kıyısındaki Rakka kenti, savaşın ve radikal islamcı rejimin ardında bıraktığı yıkımdan sıyrılmaya çalışıyor. Ancak Rakka’nın her geçen gün büyüyen bir diğer kaygısıysa militanların kente geri dönmesi ve uyuyan hücrelerin uyanması. Bugün Rakka’da huzur içinde yaşayanlar, IŞİD’in destekçilerinin intikam çabalarının hedefi olmaktan korkuyor.

Beş çocuk babası 33 yaşındaki Abdullah “Korkuyoruz” diyor ve ekliyor “IŞİD geri dönerse hepimizi öldürür.”

Yetkililer kente her ay en az dört beş saldırı düzenlenmesinin artık alışılmış bir durum olduğunu söylüyor

Yerel yasama organının başkanı Halid Berkel bunlar dışında çok sayıda saldırı girişiminin engellendiğini söyledi.

Berkel kendisi için en büyük mutluluğun IŞİD destekçilerinin halifeliğin siyah bayrağını unuttuklarını görmek olduğunu söylüyor.

Ancak Rakka sakinlerine göre yaşananları unutmak hiç de kolay değil.

“Cennet Meydanı”na IŞİD iktidarı sırasında “Cehennem Meydanı” adı verildi. IŞİD burada casusların ya da suçluların kafasını keserek kazıklara geçirip günlerce sergiliyordu. Kent sakinlerine göre şiddet dolu bu anılar kolay kolay hafızalardan silinmeyecek.