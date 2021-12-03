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“IŞİD’in Irak Halkına Karşı İşlediği Suçlar Cezasız Kalmayacak”

03.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündeminde IŞİD vardı. Güvenlik Konseyi üyeleri, IŞİD’in işlediği suçları araştıran BM’ye bağlı UNIDAT Özel Temsilcisi Christian Ritscher’i dinledi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündeminde IŞİD vardı. Güvenlik Konseyi üyeleri, IŞİD’in işlediği suçları araştıran BM’ye bağlı UNIDAT Özel Temsilcisi Christian Ritscher’i dinledi. UNITAD araştırma ekibi, IŞİD'in Haziran 2014'ten Aralık 2017'ye kadar Irak’ta toplu infazlar, kimyasal ve biyolojik silah kullanımı da dahil olmak üzere Irak halkına karşı işlediği suçların, geride kalan kanıtlarını güvence altına alınarak mahkemelerde kullanılması için çalışıyor.

Güvenlik Konseyi toplantısına Bağdat’tan video konferans aracılığıyla katılan Özel Temsilci Ritscher, IŞİD’in işlediği suçlarla ilgili şimdiye kadar topladıkları delillerle “bir dönüm noktasına” gelindiğini söyledi. Ritscher, şimdiye kadar toplanan kanıtların, IŞİD işlediği suçlara karşı açılacak davaları destekleyeceğini söyledi. Ritscher “Hayatta kalanlar ve tanıklarla etkin bir şekilde ilişki kurmamız sayesinde, IŞİD’li teröristlerin savaş alanında geride bıraktığı delillerin, kapsamlı dijital izlerine ulaştık. Iraklı yetkililerin adaleti sağlamada yeterince delil bulmakta karşılaştıkları zorlukları, güvence altına aldığımız delillerle kolaylaştıracağız. Artık adaletten uzak olduğuna inanan IŞİD’lilerin, bir hukuk mahkemesinde hesap verecekleri yeni bir manzara tasavvur edebiliriz” dedi.

IŞİD’in Irak’taki katliamlarının ayrıntıları ortaya çıkıyor

Özel Temsilcisi Ritscher, UNITAD ve Irak makamları tarafından, ülkenin kuzeyinde bulunan Musul şehrinin dışındaki bir toplu mezardan, ceset çıkarmak için yürütülen son faaliyetler hakkında da Güvenlik Konseyi üyelerine bilgi verdi.

Ritscher “Kurbanlar IŞİD tarafından Haziran 2014'te Badush Merkez Hapishanesi'nde infaz edildi. Dinlerine göre ayrıldılar ve çoğunluğu Şii olan en az bin mahkum öldürüldü. IŞİD'in iç yazışma belgeleri de dahil olmak üzere dijital, belge, tanıklık ve adli kanıtların analiziyle bu suçlardan sorumlu birçok IŞİD üyesi belirlendi. Kanıtlardan ortaya çıkan sonuçlar bu eylemlerin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olduğunu gösteriyor” dedi. Ritscher, Badush Hapishanesi saldırılarından elde edilen kanıtların, IŞİD'in vahşetleri gerçekleştirirken yaptığı ayrıntılı planlamanın da detaylandırdığını belirtti.

“IŞID biyolojik ve kimyasal silah üretmek için yurtdışından uzmanlar getirdi”

Özel Temsilci Ritscher, IŞİD’in Irak’ta kimyasal ve biyolojik silahları geliştirmesi, kullanması için birlikte çalıştığı kaynakları da tespit edip elde ettikleri delileri, güvence altına aldıklarını kaydetti. Bu yöndeki kanıtların, IŞİD’in Musul Üniversitesi Kampüsü'nde geride bıraktıklarından elde edildiğini belirten Ritscher, kimyasal ve biyolojik silahların geliştirilmesi için yurtdışından getirilen nitelikli teknik ve bilimsel uzmanları da kullandıklarını söyledi. Ritscher, kimyasal ve biyolojik silahla öldürülen Iraklıların, yaklaşık 3 bininin kimliklerini de tespit ettiklerini kaydetti.

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