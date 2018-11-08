HABER

IŞİD'in kaçırdığı Dürziler özgür

08.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Suriye ordusunun Süveyde kenti ve civarında IŞİD tarafından kaçırılan Dürzilerden 19'unu kurtardığı açıklandı.

IŞİD'in kaçırdığı Dürziler özgür

Palmira yakınlarındaki operasyon sonucu tüm rehineler kurtarılmış oldu.Suriye ordusuna bağlı birlikler IŞİD'in Temmuz ayında ülkenin güneybatısındaki Süveyde kenti ve civarındaki köylerden kaçırdığı 30 Dürzi kadın ve çocuğun 19'unun kurtarılmasıyla birlikte örgütün elinde rehine kalmadığını duyurdu.

Resmi haber ajansı SANA, Palmira antik kenti yakınlarındaki bir bölgede düzenlenen askeri operasyonla kurtarılan kadın ve çocukların görüntülerini paylaştı. Operasyonda çatışmaya giren tüm IŞİD üyelerinin öldürüldüğü bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca "Ordu, IŞİD terör örgütüyle doğrudan çatışmaya girdi" ifadesi yer aldı.

Süveyde'de Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan gazeteci Nur Rıdvan, 19 kadın ve çocuğun özgür kaldığı bilgisini doğrularken, bu kişilerin askeri operasyonla değil, bir rehine takası sonrası serbest kaldığını öne sürdü.

Söz konusu esir takası uyarınca geçen ay da iki kadın ve dört çocuğun serbest bırakıldığını öne süren Rıdvan, karşılığında IŞİD'lilerin yakınları olduğu düşünülen kadın ve çocukların da rejim güçleri tarafından örgüte teslim edildiğini iddia etti.

Temmuz ayında kaçırılanlardan üçünün önceden ya hayatını kaybettiği ya da idam edildiği, iki kişinin de ölmüş olduğu tahmin ediliyor.

Saldırıda en az 221 kişi ölmüştü

IŞİD'in Temmuz ayında Süveyde kenti ve çevresinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre en az 221 kişi hayatını kaybetmişti.

Gözlemevi, yaşamını yitirenlerin 127'sinin sivil ve 94'ünün de rejim yanlısı savaşçı olduğunu belitmiş, 200'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisini vermişti.

Eylemi Telegram uygulamasından yaptığı bir duyuru ile üstlenen IŞİD, saldırıların "halifeliğin askerleri" tarafından yapıldığını ve saldırıda "kâfirlerin" öldürüldüğünü söylemişti.

Süveyde kenti ve çevresi, Suriye'de yedi yıldan uzun bir zamandır devam eden iç savaş öncesi nüfusları yaklaşık 700 bine ulaşan Dürzi toplumunun ülkedeki vatanı konumunda.

Süveyde saldırısı, Temmuz ayındaki çatışmalarda öldürülen kişilerin çoğunun ve kaçırılan 30 kişinin tamamının Dürzi olması nedeniyle, şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşta bu toplumun karşı karşıya kaldığı en büyük saldırı olma niteliği taşıyor.

DW,rtr,AP,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
8 Kasım Amerikan Basınından Özetler8 Kasım Amerikan Basınından Özetler
CNN Muhabirinin Beyaz Saray'a Giriş İzni Askıya AlındıCNN Muhabirinin Beyaz Saray'a Giriş İzni Askıya Alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

İlginizi Çekebilir

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Savaşın ayak sesleri! Ordu körfeze sevk edildi

Savaşın ayak sesleri! Ordu körfeze sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım yaptırımı

ABD'den 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım yaptırımı

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu

Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.