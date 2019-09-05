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IŞİD’in Keskin Nişancısı Amerikalıya Ömür Boyu Hapis

05.09.2019 00:52 | Son Güncelleme

IŞİD terör örgütüne keskin nişancı olarak katılan ve emir rütbesine kadar yüksele ABD vatandaşının hakkındaki yeni suçlamalarla birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gündemde. New York’ta hakim karşına çıkan 43 yaşındaki Ruslan Maratoviç Asaynov hakkında beş ayrı suçlama daha bulunuyor

IŞİD’in Keskin Nişancısı Amerikalıya Ömür Boyu Hapis

IŞİD terör örgütüne keskin nişancı olarak katılan ve emir rütbesine kadar yüksele ABD vatandaşının hakkındaki yeni suçlamalarla birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gündemde.

New York’ta hakim karşına çıkan 43 yaşındaki Ruslan Maratoviç Asaynov hakkında beş ayrı suçlama daha bulunuyor.

İddianamede Asaynov, örgütün askeri eğitiminden geçmek, IŞİD üyelerine eğitim vermek, silah para ve mühimmat sağlamak ve adaleti engellemekle suçlanıyor.

IŞİD üyesi olarak yakalandığında hakkındaki suçlamalardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Asaynov, bu ek suçlamalardan mahkum edilirse ömür boyu hapse girebilir.

Asaynov Suriye’ye geçen Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanarak ABD’ye gönderildi. Mahkeme kayıtlarında, Kazakistan asıllı Amerika vatandaşının 2013’un son aylarında Suriye’de IŞİD’e keskin nişancı olarak katıldığı bildiriliyor.

Asaynov kurduğu kamplarda silah kullanma eğitimi veren ve eleman toplamaktan sorumlu emir rütbesine yükseldi. Gizli FBI ajanıyla yazışmasında, savaşta ölmek istediğini belirttiği de ayrıntılar arasında.

Bir başka gizli yazışmasında ise Asaynov, Kobani, Tabka ve Deyrizor gibi bölgelerde savaşmak istediğini söylüyor.

IŞİD’in, Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin operasyonlarıyla bir dönem Suriye ve Irak’daki sözde “halifeliği” neredeyse tamamen yok edildi. Örgüt mensubu 2 binden fazla yabancı savaşçı 50’den fazla ülkede tutuklu bulunuyor. Bunun yanı sıra örgüt üyelerinin çoğunun eş ve çocukları da SDF tarafından gözaltına alındı.

IŞİD tutukluları arasında kaç Amerikan vatandaşı ya da yasal olarak ABD’de oturma izni olan kişi olduğu yönünde resmi bir veri bulunmuyor. Ancak Kürt yetkililer daha çok sayıda Amerikalı’nın tutuklu olduğunu savunuyor.

George Washington Üniversitesi tarafından yapılan bağımsız bir araştırma, 2011’den beri 80 ABD vatandaşı ya da yeşil kart sahibi kişinin savaşmak üzere Suriye’ye gittiğini ortaya koyuyor. Bu kişilerin yüzde 75’inin IŞİD saflarına katıldığı belirtiliyor.

IŞİD’e katılmak için ülkeyi terk eden biri kadın, dört ABD vatandaşı geri getirilerek yargılandı.

Bu kişilerin yanı sıra iki kadın ve 6 çocuk geçen Haziran ayında Amerika’ya geri gönderildi ancak herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı.

Amerikalı yetkililer çatışma bölgelerine giden her ABD vatandaşının durumunun ayrı olarak incelendiğini belirtiyor. ABD’nin tahminine göre Irak ve Suriye’deki terör örgütü saflarına 45 binden fazla yabancı savaşçı katıldı. Bu kişilerin 8 bininin ise batılı ülkelerden bölgeye gittiği düşünülüyor.

Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi’nin bağımsız araştırmacıları tarafından yapılan çalışma Suriye ve Irak’ta 53 bin yabancı savaşçının varlığına hükmediyor. Bunların 6 bin 900’ü kadınlar ve 6 bin 600’ü de çocuklardan oluşuyor.

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