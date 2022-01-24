HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor

IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor

24.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD tarafından kuşatılan Gerwan Hapishanesi'nde çatışmalar sürerken içeride kaldığı düşünülen yüzlerce çocuğun akıbetiyle ilgili endişeler artıyor.

IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD tarafından kuşatılan Gerwan Hapishanesi'nde çatışmalar sürerken içeride kaldığı düşünülen yüzlerce çocuğun akıbetiyle ilgili endişeler artıyor.

IŞİD militanları Perşembe günü, güvenliği Kürtler tarafından sağlanan Gerwan Hapishanesi'ne saldırmıştı.

IŞİD'li olduğu düşünülen kişilerin tutulduğu mahkumları kaçırmak için düzenlenen operasyonun ardından çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haseke'de bulunan Gerwan Hapishanesi'nde IŞİD'e karışmış olduğu düşünülen 850 çocuğun da olduğu söyleniyor.

136 kişi hayatını kaybetti

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ittifakı IŞİD'le savaşmış, birkaç yıl önce Suriye'nin büyük bir bölümünü ele geçirmişti.

Ancak IŞİD operasyonları hala devam ediyor, hem güvenlik güçlerine hem de sivillere yönelik saldırılar düzenleniyor.

Çatışmalar Perşembe gününden beri devam ediyor.

Son olarak 100'den fazla IŞİD'linin hapishaneye yaptığı sürpriz saldırı, buranın içinde ve dışında şiddetli çatışmaları beraberinde getirdi.

İngiltere merkezli Suriye Gözlemevi, Cumartesi günü 84 IŞİD militanının, yedi sivilin, Kürt güvenlik güçleri ve hapishane görevlilerinde de 45 kişinin öldüğünü açıkladı.

UNICEF ise çatışmalar devam ederken hapishanede tutulan 850 kadar çocuk hakkında endişenlendiklerini belirtti.

Aralarında 12 yaşında çocukların da bulunduğu grubun ciddi bir risk altında olduğu hatırlatıldı.

SDG, IŞİD militanlarının, IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen yüzlerce çocuğun bulunduğu yatakhanede saklandığını ve çocukları "canlı kalkan" olarak kullandığını söyledi.

Ayrıca, SDG'nin hapishanenin etrafını sardığı ve "içinde bulunan IŞİD güçlerinin artık kaçamayacağı" aktarıldı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, cezaevinde tutulan çocukların akrabaları, kanıt olmadan ve SDG'nin zorla askere almasına direndikleri için burada tutulduklarını söyledi.

IŞİD'in, kaçırdıkları da dahil olmak üzere, çocukları toplayarak intihar bombacısı yapma ya da onlara mahkum öldürmek için eğitim verme stratejisi vardı. Bu çocuklar, kuzeydoğu Suriye'deki Kürt hapishanelerinde 50'den fazla ülkeden binlerce IŞİD savaşçısı ile birlikte tutuluyor.

Suriye Gözlemevi'ne göre, Gerwan'da bazı liderler de dahil olmak üzere 3 bin 500 şüpheli IŞİD üyesi bulunuyordu.

IŞİD'in hapishaneye yaptığı saldırının ardından kaçan yüzlerce cihatçı yakalansa da bazıları hala dışarıda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Ülkede, Cumhurbaşkanı Kabore alıkonulduÜlkede, Cumhurbaşkanı Kabore alıkonuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.