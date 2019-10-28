IŞİD'in tepesine bir darbe daha

Erdoğan, IŞİD liderinin ölmesini terörle mücadele önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölmesinin ardından Suriye'de örgütün üst düzey yöneticilerini hedef alan operasyonlarda IŞİD sözcüsü Ebu El Hasan El Mucahir'in de öldürüldüğü bildirildi. Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani, Twitter paylaşımında "IŞİD liderlerini yakalamak için operasyonların sürdüğünü” ve hedefin örgütün sözcüsü El Mucahir olduğunu belirtti. El Mucahir'in öldüğünü belirten Mazlum Kobani, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusunun doğrudan koordinasyonu ile gerçekleştiğini kaydetti.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali de Twitter paylaşımında, El Bağdadi ve El Mucahir'in ABD'nin operasyonları sonucu ölmesi ile Suriye'nin kuzeybatısında IŞİD'in yönetim kadrosunun "fiilen saf dışı bırakıldığını” ifade etti. Bali, ancak IŞİD'in diğer liderlerinin halen bölgede olduğunu da sözlerine ekledi.

Öldürülen IŞİD lideri El Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen El Mucahir'in özellikle Batı'daki sempatizanlarına yönelik ses kayıtlarında, saldırı düzenleme çağrıları yaptığı belirtiliyor.