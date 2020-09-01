IŞİD’in "Türkiye Emiri" tutuklandı

Soylu, tutuklanan kişinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.Aşırı dinci örgüt Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) "Türkiye emirinin" tutuklandığı açıklandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Soylu, Salı günü yaptığı açıklamada "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, yakalanan kişinin adının Mahmut Özden olduğunu açıkladı. Özden'in "kalaşnikofuyla ele geçirildiğini" belirten İçişleri Bakanı, failin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve bilgisayarlara el konulduğunu aktardı. İlgili operasyonun sürdüğünü kaydeden Soylu, Özden ile bağlantılı bazı IŞİD üyelerinin sorgularının da devam ettiğini belirtti.

Daha fazlası için: IŞİD Türkiye'de yeniden harekete geçebilir mi?

Operasyon Adana'da düzenlendi

Mahmut Özden'in Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre IŞİD'in deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 şüphelinin adresini tespit etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine bugün sabaha karşı kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.