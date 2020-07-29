IŞİD'in Türkiye ve Suriye'deki 'Mali Destekçilerine' Yaptırım

OFAC’tan yapılan açıklamaya göre, terörün finansmanı listesine alınanlardan biri, Türkiye’de bulunan Adnan Muhammed Emin El Ravi. Bu kişinin IŞİD’e maddi ya da teknolojik destek verdiği veya örgüte destek amaçlı mal ya da hizmet sağladığı belirtildi. Bu kişinin IŞİD’in Türkiye’deki “mali kolaylaştırıcısı” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Trump yönetimi, IŞİD’in mali faaliyetlerinin ve şebekesinin çökertilmesi konusunda kararlı olmayı sürdürmektedir. CFIG ortaklarımızla birlikte, bu terör örgütünün küresel kalıntılarının yeniden güç kazanmamasını sağlamak için teyakkuzda olmaya devam etmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

OFAC’tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, 60’tan fazla ülke ve uluslararası kurumu kapsayan IŞİD’in Finansmanıyla Mücadele Grubu’nun (CIFG) 13. toplantısına rastladığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi (OFAC), IŞİD’e maddi destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye ve Suriye’de iki kişiyi terör finansörleri listesine aldı.

Diğer isim de IŞİD’e maddi ya da teknolojik destek sağladığı belirtilen Suriye’de bulunan Faruk Hamud. OFAC’tan yapılan açıklamada, bu kişinin Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD üyelerinin ailelerinin de yaşadığı El Hol kampında, IŞİD üyelerine hizmet veren ve terör örgütüne Suriye dışından havalelerin yapıldığı bir şirket şubesini yönettiği kaydedildi.

Açıklamada, 70 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapan El Hol kampında uluslararası olarak IŞİD destekçilerinden bağış almaya devam eden IŞİD üyelerinin bulunduğuna dikkat çekildi.

IŞİD üyelerinin bu bağışları kamptaki havale sistemi üzerinden yapılan ödemeler aracılığıyla aldıkları belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı OFAC’ın bu kararı uyarınca, Türkiye’deki Muhammed Amin El Ravi ve Suriye’deki Faruk Hamud’un ABD’deki malvarlıklarının dondurulduğu, ABD vatandaşlarının da bu kişilerle iş yapmalarının yasaklandığı kaydedildi.

Bu kişilerle işlem gerçekleştirenlerin yaptırımlara maruz kalabilecekleri ifade edildi.

