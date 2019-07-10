IŞİD’in 'Türkiye Vilayeti'nden İlk Propaganda Videolu Tehdit

Terör örgütü IŞİD’in kendisini “Türkiye Vilayeti” olarak tanımlayan hücresi ilk kez propaganda videosu yayınladı. 5 örgüt üyesinin örgüt lideri Bağdadi’ye bağlılıklarını tazeledikleri görüntü kaydında Türkçe konuşan IŞİD üyelerinden biri Türkiye ve ABD’yi tehdit ediyor.

Haber, IŞİD ve benzeri radikal örgütlerin faaliyetlerini örgütlerin Telegram gibi platformlardan yayınladıkları görüntü ve ses kayıtları üzerinden takip eden ve bu bilgileri haber ve analiz haline getiren SITE Intelligence Group adlı kuruluşun internet sitesinde yer aldı. Buradaki habere göre 5 dakika 2 saniye uzunluğundaki kayıt 10 Temmuz 2019 tarihli.

SITE Intelligence Group’un konuyla ilgili haberine göre söz konusu görüntü kaydı IŞİD’in “Türkiye Vilayeti” tarafından yayınlanan ilk kayıt. Görüntüde biri Türkçe konuşan beş IŞİD üyesi bulunuyor. Türkçe konuşan IŞİD üyesinin adının Ebu Katada El Turki olduğu belirtiliyor.

Haberde IŞİD üyesi El Turki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tehdit ettiği ifade ediliyor.