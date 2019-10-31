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IŞİD’in yeni lideri El Kureyşi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

IŞİD, örgüt lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğrulayarak, yeni liderin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı.

IŞİD’in yeni lideri El Kureyşi

IŞİD örgütü kendi medya organlarından yayınladığı bir ses kaydı ile, yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu ilan ederek, yeni lidere tüm örgüt üyelerinin biat etmesini talep etti. Açıklamada eski lider Ebu Bekir el Bağdadi ile Bağdadi’nin potansiyel halefleri arasında gösterilen Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldükleri de doğrulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı açıklamada, IŞİD lideri El Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla Suriye’nin İdlib vilayetinde öldürüldüğünü duyurmuştu. Daha sonra, El Bağdadi'nin ardından örgüt liderliğini üstlenebilecek isimler arasında adı geçen IŞİD'in sözcüsü El Muhacir'in de Halep'in kuzeyindeki Cerablus kenti yakınlarında, yine bir Amerikan özel kuvvetler operasyonu ile öldürüldüğü Amerikan kaynakları tarafından açıklanmıştı.

Daha sonra yapılan DNA testi ile El Bağdadi’ye ait olduğu tescillenen ceset, Amerikan makamlarının açıklamasına göre açık denize bırakıldı.

Ebu Bekir el Bağdadi, kurucusu olduğu IŞİD örgütü ile, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta büyük bir coğrafyayı ele geçirmiş ve burada bir "Hilafet Devleti" kurduğunu duyurarak, kendini "halife" ilan etmişti.

Reuters,dpa,AP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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