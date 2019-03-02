IŞİD'le Mücadele Diğer Çatışma Bölgelerinde Örnek Olabilir mi?

IŞİD militanları halifeliklerini ilan ettikleri zamanki kadar saldırgan. Batılıların başlarını keserek, eşcinsel Suriyeli ve Iraklıları çatılardan aşağı atarak, Yezidi kadınları köleleştirerek tüm dünyanın dikkatlerini üzerlerine çektiler. Bu halleriyle örgüt ortaçağda iki yüzyıl hüküm süren Abbasilerle adeta yarıştı. Hükümranlıkları 5 yıldan kısa sürdü. Suriye’nin güneyindeki çöllük alanda ellerinde kalan son yeri koruyabilmek adına savaş kurallarını hiçe sayarak sivilleri de kolayca feda ettiler. Çoğu kendi eşleri ve çocukları olan sivil halkı canlı kalkan olarak kullandı. IŞİD, Suriye ve Irak topraklarında bir dönem 88 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol etti ve o dönemde ortaçağdan kalma yönetim biçimini yaklaşık 8 milyon insanın üzerinde uyguladı. Aynı dönemde Suriye Lideri Beşar Esat’a da direnen örgüt haraç, petrol kaçakçılığı, soygunlar ve adam kaçırma işlerinden milyarlarca dolar kazanç elde etti. IŞİD’in üst kademesi yürüttükleri propaganda çalışmalarıyla para basmaktan, okullar açmaya kadar kendilerini devlet gibi meşrulaştırmaya çalışacak adımlar attı. Yerel halk çocuklarını bu okullara göndermek istemedi.

IŞİD’e karşı savaşan Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısı yeterince hızlı gerçekleşemedi. Bunun nedeni alandaki sivillerdi. SDG Söczüsü Mustafa Bali, “Dikkatli ve uygun şekilde ilerlemeye zorlandık” dedi. IŞİD’in geriletilmesi, Amerika ve Avrupalı yetkililer tarafından Batı’nın müdahalesinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor. Kürt ve yerel güçler öncelikli olarak Amerika tarafından desteklendi, yol gösterildi ve donatıldı. Bu önce eski Başkan Barack Obama daha sonra da Başkan Donald Trump tarafından yapıldı. Amerika’nın 2 bin 500’den az asker gönderdiği ve daha çok yerel güçlere katkı sağlayıp onlara hava saldırısı desteği verdiği strateji daha az bir yatırım içermesine rağmen çoğu kişinin beklentisinin aksine başarılı oldu. Amerikalı uzmanlar, bu modelin Amerika’nın terörle mücadelesinde sabit model olarak artık ön plana çıkmaya başladığını söylüyor. Pantagon’daki operasyonların yöneticilerinden Orgeneral James Hecker geçen ay Kongre komisyonunda yaptığı açıklamada bu tarz dış güçlere destek verme stratejisinin faydalarını anlattı. Hecker, bu yöntemin sorunlu bölgelere çok fazla sayıda Amerikan askeri göndermeye gerek bırakmadığını, içinden çıkılmaz durumlara girme riskini azalttığını ve ayrıca yerel güçlerin duruma hakim oldukları bir ortam yarattığını savundu.

Bu işbirliği yapılan gruplar arasında Suriye’nin doğusundaki Shaitat aşireti üyeleri de vardı. 2014 yılında IŞİD militanları kendilerine karşı ayaklanan bu aşirete yönelik bir katliam yaptı. Teröristler bu kabile aşiret üyesi 900 kişiyi çarmıha gererek, başlarını keserek ya da vurarak katletti. Bu IŞİD’in Suriye’de yaptığı en büyük ve kanlı katliamlardan biri oldu. Yaptıkları katliamları cep telefonu kameralarıyla kaydeden ve bunu sosyal medyada paylaşan IŞİD militanları, barbarlıklarını tüm dünyaya gösterdi. Eski İngiliz istihbarat görevlisi olan ve daha sonra Soufan Grup güvenlik danışmanlığı görevi yapan Richard Barrett yayınladığı raporunda, bu ve IŞİD’in yaptığı diğer barbarlıkların aslında kendi ölüm tohumlarını saçması olarak niteledi. Barrett bu barbarlığın, sonunda onları vuracağını savunuyordu. Sha’itat aşiretinin Suriye’nin güneyinde Kürtlerle omuz omuza savaşması da bu tepkinin bir parçasıydı. IŞİD bölgeyi kaybedebilirdi ama ardında bıraktığı çok sayıda katledilmiş insan Suriye’deki bu acımasız savaşa bir travma daha ekledi. Bu katliam bölgede uzun yıllar etkisini sürdürecek. Ancak IŞİD bunu da kendi mirası olarak bırakmak istiyor.