IŞİD’le Mücadele Finans Grubu’ndan Ortak Açıklama

IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu, IŞİD’le Mücadele Finans Grubu (CIFG) 14’üncü toplantısını 17-18 Mayıs tarihlerinde yaptı. Toplantıda IŞİD’in finansmanıyla küresel mücadele çabaları ele alındı.

ABD, İtalya ve Suudi Arabistan’ın video konferans yöntemiyle ev sahipliği yaptığı zirveye 50’den fazla üye ülke, gözlemciler ve bağımsız uzmanlar katıldı. CIFG, 2015 yılında IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’nun beş çalışma grubundan biri olarak kurulmuştu.

ABD Maliye Bakanlığı Küresel İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Anna Morris, IŞİD’in dünyanın dört bir yanındaki siviller için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti ve IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu’nun geçen hafta bu tehdide odaklanarak IŞİD finansmanını tüm biçimleriyle, her yerde kesintiye uğratma taahhüdünü yeniden doğruladığını kaydetti.

"IŞİD’in mali destek ağlarını belirlemek ve ortadan kaldırmak, gelir kaynaklarına erişimini engellemek ve grubun mali sektörlerimizi istismar etmesini önlemek için birlikte çalışmalıyız’’ diyen Morris ABD’nin bu konuda ortaklarıyla işbirliğini artırmayı dört gözle beklediğini bildirdi.