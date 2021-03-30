IŞİD’le Mücadele Koalisyonu: “IŞİD Tehdidi Hala Devam Ediyor”

IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun Daraltılmış Alt Grubu’na üye ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’in davetiyle düzenlenen çevrimiçi toplantıda biraraya geldi.
Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde, IŞİD ve terör örgütüyle bağlantılı grupların herhangi bir toprak elde edememesi ya da ülkelere, halklara ve çıkarlarına tehdit oluşturamaması için Koalisyon genelinde işbirliğini arttırmaya yönelik kararlılık dile getirildi. Koalisyon üyelerinin IŞİD’in oluşturduğu küresel tehdidi yok etme kararlılığında olduğu vurgulandı.
Açıklamada, “IŞİD bugün artık elinde toprak bulundurmasa da ve Irak ile Suriye’de 8 milyona yakın kişinin örgütten kurtarılmış olsa da, tehdit devam ediyor” ifadesi kullanıldı.
Bu iki ülkede terör örgütünün son aylarda artan faaliyetlerine işaret edilen açıklamada, saldırılardaki can kayıplarından dolayı başsağlığı dilendi, Koalisyon ve meşru ortak güçlerin IŞİD’le mücadelesine yeterli düzeyde askeri ve sivil kaynakların aktarılması dahil koordineli desteğin devam ettirilmesi çağrısında bulunuldu. Bu çabalar arasında, IŞİD’den kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanmasına destek, Irak ve Suriye’nin istikrarı ile ortak güvenlik çıkarlarının korunmasına yer verildi.
Açıklamada, IŞİD’in uzun vadede yenilgiye uğratılması ve örgütün yükselmesine zemin hazırlayan koşulların da ortadan kaldırılması için istikrar çabalarının toplu bir şekilde yürütülmesi gereğinin altı çizildi.
Koalisyona mensup bakanların, Irak hükümetine desteği ve bu ülkeyle işbirliğini sürdürmeye yönelik “sarsılmaz kararlılığının” da altı çizilen açıklamada, “IŞİD üzerinde gereken baskıyı sürdürme yolunda toplu çabalarımızın koordinasyonu ve operasyonel etkinliğini geliştirmeye yönelik uygun tedbirler, kritik önem taşımaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada Suriye’yle ilgili olarak da, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun olarak kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına olan desteğin tekrar altı çizildi.
“Koalisyon, terörün her türlü şeklinin oluşturduğu tehdide karşı tetikte olmayı sürdürmeli, bugüne kadar sağladığı başarılara yenilerini ilave etmeli ve IŞİD’in suistimal edebileceği güvenlik boşluklarının oluşmasını engellemek için her türlü tehdide karşı birlikte hareket etmeyi sürdürmeli” ifadesi kullanılan açıklamada, IŞİD’in, Koalisyon’un aktif olmadığı bölgelerde faaliyetlerine yeniden başlamasına ve güvenlik güçleriyle sivilleri hedef almaya yönelik kapasitelerini ve ağlarını yeniden inşa etme kabiliyetine dikkat çekildi. Açıklamada IŞİD’in Batı Afrika ve Sahel bölgesi genelinde de giderek artan şekilde tehditler oluşturmasından ciddi kaygı duyulduğu belirtildi. Bu bölgelerde terör örgütüyle mücadeleye nasıl katkı sağlanabileceğinin yollarını araştırma kararlılığı vurgulandı.
Açıklamada bakanların, Irak ve Suriye’de gözaltında tutulan yabancı terörist savaşçıların oluşturduğu zorluğun bilinciyle, kaynak ülkelerle yakın işbirliği içinde mevcut yürürlükte olan etkili hesap sorma mekanizmalarının takibine kararlı olduğu da belirtildi. Yabancı ülke vatandaşları dahil, suçlanan teröristlere uygun şekilde muamele edilmesi ve bu kişilerin uluslararası yasaların öngördüğü yükümlülüklere uygun olarak yargılanması gerektiği kaydedildi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD tutukluları ve aile üyeleriyle ilgili durumun ciddi bir endişe oluşturmaya devam ettiği dile getirildi ve bu ciddi tehdide karşı kalıcı bir yaklaşım geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
Açıklamanın sonunda, IŞİD’i dünya genelinde kalıcı biçimde ve tam olarak yenilgiye uğratmak için kapsamlı ve toplu bir çabaların gerektiğine olan ilacın bir kez daha altı çizildi.