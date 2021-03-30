IŞİD’le Mücadele Koalisyonu: “IŞİD Tehdidi Hala Devam Ediyor”

IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun Daraltılmış Alt Grubu’na üye ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’in davetiyle düzenlenen çevrimiçi toplantıda biraraya geldi.

Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde, IŞİD ve terör örgütüyle bağlantılı grupların herhangi bir toprak elde edememesi ya da ülkelere, halklara ve çıkarlarına tehdit oluşturamaması için Koalisyon genelinde işbirliğini arttırmaya yönelik kararlılık dile getirildi. Koalisyon üyelerinin IŞİD’in oluşturduğu küresel tehdidi yok etme kararlılığında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “IŞİD bugün artık elinde toprak bulundurmasa da ve Irak ile Suriye’de 8 milyona yakın kişinin örgütten kurtarılmış olsa da, tehdit devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

Bu iki ülkede terör örgütünün son aylarda artan faaliyetlerine işaret edilen açıklamada, saldırılardaki can kayıplarından dolayı başsağlığı dilendi, Koalisyon ve meşru ortak güçlerin IŞİD’le mücadelesine yeterli düzeyde askeri ve sivil kaynakların aktarılması dahil koordineli desteğin devam ettirilmesi çağrısında bulunuldu. Bu çabalar arasında, IŞİD’den kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanmasına destek, Irak ve Suriye’nin istikrarı ile ortak güvenlik çıkarlarının korunmasına yer verildi.