IŞİD'le mücadele koalisyonu Suriye'yi görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, öncelikli olarak ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesinin ardından oluşacak durumun ele alınması planlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Maas görüşmelerde ABD gücünün Suriye’den çıkmasından sonra, burada bir boşluk oluşmaması için neler yapılabileceğine dair bilgi alışverişi içinde olmayı umduğunu belirtti. Heiko Maas ayrıca, IŞİD’in Suriye’de yeniden mevzilenmesini sağlayacak eski çatışmaların yeniden alevlenmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Suriye ve Irak'ta IŞİD’ten kaynaklanan tehlike asla tam olarak bertaraf edilmemiştir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Aralık ayında, IŞİD’in mağlup edildiğini ve Suriye’deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekeceğini duyurmuştu. Uluslararası toplumda bu kararın ardından IŞİD’in Suriye’de yeniden güç kazanacağı endişesi dile getirildi. Suriye içinden de ABD askerlerinin çekilmesine karşı çıkan gruplar var. Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Amerikan gücünün bölgeyi terk etmesi halinde, IŞİD elemanlarının tutuklu bulunduğu cezaevlerinde güvenliği sağlayamayacaklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı çağrıda, SDG tarafından Suriye'de yakalanan IŞİDli yabancı savaşçıların vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısında bulundu.

AFP / ET, HT

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