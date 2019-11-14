IŞİD'li 7 Alman Vatandaşı Sınırdışı Edildi

Son olarak 4'ü kadın 7 Irak kökenli Alman vatandaşı aileleriyle İstanbul’dan sınırdışı edildi. Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı’na getirilen ve Türk yetkililer tarafından ‘Yabancı Terörist Savaşçı (YTS)’ olarak tanımlanan kişiler, daha sonra Türk Hava Yollarını’nın Türkiye saatiyle 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağına bindirildi. Uçak Almanya saatiyle 16.52’de Tegel Havalimanı’na indikten sonra, söz konusu kişiler basının resim almasına izin verilmeden ve havalimanından nereye gittikleri konusunda da bilgi verilmeden, camları karartılmış bir minibüse bindirilerek uzaklaştırıldı.

Türkiye, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan yabancıları ülkelerine iade etmeye başladı. Bu kapsamda bir İngiliz ve yedi Alman savaşçı Türkiye’den sınırdışı edildi.

Aşağı Saksonya eyaletindeki Hildesheim kentinde yaşayan ve 2018 yılının Ocak ayından bu yana Türkiye’de bulunan ailenin radikal dinci Selefi gruplarla bağlantısına rağmen, hiçbiri hakkında tutuklama kararı olmadığı ve söz konusu kişilerin haklarında yapılan kayıt işlemlerinden sonra serbest kalacağı öğrenildi.

Söz konusu aile üyelerinin önce IŞİD’e katılmak için Türkiye’ye gittikleri, sonra Suriye’ye geçme kararından vazgeçtikleri belirtiliyor. Aşağı Saksonyalı CDU İç Politika Sözcüsü Armin Schuster, dönen bu grupla bağlantılı endişeye gerek olmadığını belirterek, "Çok büyük bir tehlike arz etmiyorlar. Bildiğim kadarıyla aile Suriye’ye geçmemiş. Savaşa katılmamış. Asıl büyük tehlike, savaşa katılmış olanlar. Onlar bizim güvenlik birimlerimizi çok çok meşgul edecek, çünkü gözetim altında tutulmaları gerekiyor " şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yarın daha önce Suriye’nin kuzeyinde tutuldukları kamplardan kaçarak Türkiye’ye sığınan iki IŞİD zanlısının eşlerini Almanya'ya sınır dışı etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’de Alman vatandaşı toplam 20 ‘Yabancı Terörist Savaşçı’ bulunduğunu ve bunların Almanya’ya gönderileceğini açıklamıştı.