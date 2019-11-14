IŞİD'li 7 Alman Vatandaşı Sınırdışı Edildi

Türkiye, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan yabancıları ülkelerine iade etmeye başladı. Bu kapsamda bir İngiliz ve yedi Alman savaşçı Türkiye’den sınırdışı edildi.
İngiliz polisi Türkiye’den sınırdışı edilen IŞİD üyesi 26 yaşındaki İngiltere vatandaşının Heathrow Havaalanı’nda Suriye’de terör faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.
Türkiye, Amerikalı bir IŞİD şüphelisinin de ABD’ye gönderileceğini kaydetti.
Son olarak 4'ü kadın 7 Irak kökenli Alman vatandaşı aileleriyle İstanbul’dan sınırdışı edildi. Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı’na getirilen ve Türk yetkililer tarafından ‘Yabancı Terörist Savaşçı (YTS)’ olarak tanımlanan kişiler, daha sonra Türk Hava Yollarını’nın Türkiye saatiyle 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağına bindirildi. Uçak Almanya saatiyle 16.52’de Tegel Havalimanı’na indikten sonra, söz konusu kişiler basının resim almasına izin verilmeden ve havalimanından nereye gittikleri konusunda da bilgi verilmeden, camları karartılmış bir minibüse bindirilerek uzaklaştırıldı.
Aşağı Saksonya eyaletindeki Hildesheim kentinde yaşayan ve 2018 yılının Ocak ayından bu yana Türkiye’de bulunan ailenin radikal dinci Selefi gruplarla bağlantısına rağmen, hiçbiri hakkında tutuklama kararı olmadığı ve söz konusu kişilerin haklarında yapılan kayıt işlemlerinden sonra serbest kalacağı öğrenildi.
Söz konusu aile üyelerinin önce IŞİD’e katılmak için Türkiye’ye gittikleri, sonra Suriye’ye geçme kararından vazgeçtikleri belirtiliyor. Aşağı Saksonyalı CDU İç Politika Sözcüsü Armin Schuster, dönen bu grupla bağlantılı endişeye gerek olmadığını belirterek, "Çok büyük bir tehlike arz etmiyorlar. Bildiğim kadarıyla aile Suriye’ye geçmemiş. Savaşa katılmamış. Asıl büyük tehlike, savaşa katılmış olanlar. Onlar bizim güvenlik birimlerimizi çok çok meşgul edecek, çünkü gözetim altında tutulmaları gerekiyor " şeklinde konuştu.
Türkiye'nin yarın daha önce Suriye’nin kuzeyinde tutuldukları kamplardan kaçarak Türkiye’ye sığınan iki IŞİD zanlısının eşlerini Almanya'ya sınır dışı etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’de Alman vatandaşı toplam 20 ‘Yabancı Terörist Savaşçı’ bulunduğunu ve bunların Almanya’ya gönderileceğini açıklamıştı.
Türkiye’den sınırdışı edilen Alman vatandaşı IŞİD'lilerin akıbeti Berlin’de siyasetçiler arasında günlerdir yoğun tartışmalara neden oluyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Ülkeye gelecek IŞİD'le bağlantılı kişilerin, eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri ve yargılanabilmeleri için somut delillerin gerektiğini" belirterek, bu konumda olmayanların Almanya’ya geri dönmeleri durumunda hukuku bir süreç olmayacağını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı, Türk tarafının Türkiye'den sınır dışı edilen IŞİD'liler hakkındaki bilgileri önceden Almanya’ya ileteceğini söz verdiğini belirtirken, Bakan Seehofer, kamuoyunun tedirgin olmasına neden bulunmadığını, dönen zanlılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve dönenlerin Almanya için tehlike oluşturmaması amacıyla yetkililerin tüm hazırlıkları yaptığını kaydetti. Bakan Türkiye’nin Alman vatandaşlarını sınır dışı etmesine karşı çıkmayacaklarını, çünkü bunun hukuksal açıdan mümkün olmadığını, ancak düzenli bir süreçten yana olduklarını açıkladı. Uluslararası hukuka göre bir devletin vatandaşını suç işlemiş olsa bile geri alma yükümlülüğü var
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